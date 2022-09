Lies of P pojawiło się na nowych materiałach, prezentujących obszerne fragmenty z rozgrywki. Jak wyglądają podstawowe elementy gry i mroczne ponure miasto Krat?

W poszukiwaniu Geppetto

Lies of P to mroczna produkcja typu soulslike, nad którą pracuje Round8 Studio. Twórcy czerpali inspirację z popularnej powieści Pinokio, w której głównym bohaterem jest drewniana marionetka, wyrzeźbiona przez Geppetto. Niedawno poznaliśmy wymagania sprzętowe Lies of P, natomiast w sieci, dzięki redakcji IGN, pojawiły się także obszerne materiały z rozgrywki, pochodzące z demonstracyjnej wersji z zakończonych już targów Gamescom 2022.

W opublikowanych filmikach widać dynamiczne starcia z wrogami, wymagające refleksu i spostrzegawczości, system rozwoju postaci, a także ponury, zrujnowany świat. Możemy też poznać bliżej głównego bohatera gry, który poszukując Geppetto, natyka się na różnych przeciwników.

Tak, jak i w książce, tak w grze istotnym elementem będą kłamstwa. Wpłyną one na dalszą grę oraz na samą postać Pinokia - pozwalą mu stawać się bardziej ludzkim i zyskiwać nowe umiejętności oraz uzbrojenie.

Lies of P gameplay

Jak na ten moment prezentuje się mroczne Lies of P? Poniżej znajdziecie nowe materiały z rozgrywki:

Kiedy premiera Lies of P?

Produkcja ma pojawić się na pecetach oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S w 2023 roku - na ten moment nie podano konkretnej daty premiery, zatem pozostaje czekać. Dodatkowo, Lies of P od momentu debiutu będzie dostępne w usłudze Xbox Game Pass.

Źródło: youtube, steam