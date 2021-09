Czekający na Life is Strange Remastered Collection jakiś czas temu otrzymali przykrą wiadomość. Teraz twórcy przynoszą lepsze nowiny.

Wiemy, kiedy zadebiutuje Life is Strange Remastered Collection

Uporządkujmy fakty. Life is Strange Remastered Collection zostało zapowiedziane w marcu, obiecywano wtedy, że premiera odbędzie się jesienią. W sierpniu pojawił się jednak komunikat, że nie uda się dotrzymać pierwotnych terminów i zainteresowani będą musieli poczekać do przyszłego roku. Teraz zostało to doprecyzowane.

Square Enix poinformowało, że Life is Strange Remastered Collection trafi na rynek 1 lutego. Trwająca przedsprzedaż jest nagradzana małym bonusem w postaci stroju Zombie Crypt dla Chloe.

Platformy docelowe zmianą już nie podlegają, zagrać można będzie na PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, a także w ramach usługi Google Stadia. W skład zestawu wejdą gry Life is Strange z 2015 roku oraz Life is Strange: Before the Storm z 2017 roku, oczywiście w podrasowanych wydaniach. Twórcy obiecują poprawioną grafikę, ulepszone animacje postaci i ich twarzy (zdecydowano się na sesje motion capture) czy ładniejsze oświetlenie.

Można już zagrać w Life is Strange: True Colors

Być może niektórzy pamiętają, że Life is Strange Remastered Collection zapowiadano razem z Life is Strange: True Colors. I w przypadku tej drugiej propozycji udało się wywiązać ze składanych obietnic, zadebiutowała bowiem 9 września. Średnia ocen z recenzji przekroczyła 80%, ale gracze nie byli już tak łaskawi, w ich przypadku średnia zatrzymała się na 66% (dane z metacritic).

Źródło: Square Enix