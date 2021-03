Znacie Life is Strange? Niezależnie od odpowiedzi zatrzymajcie się na chwilę, bo powinniście znaleźć tu coś dla siebie.

Life is Strange Remastered Collection zadebiutuje jesienią

Dla graczy, którym do tej pory nie było po drodze z Life is Strange zapowiedziano Life is Strange Remastered Collection. Tytuł wyraźnie sugeruje, że będzie to zbiorcze wydanie i jednocześnie przynoszące odświeżoną oprawę graficzną. Słusznie, w jego skład wejdzie Life is Strange z 2015 roku oraz Life is Strange: Before the Storm z 2017 roku.

Poprawy ma doczekać się nie tylko grafika, ale też animacje, mimika postaci czy oświetlenie. Life is Strange Remastered Collection jawi się więc jako interesująca propozycja dla chcących poznać tę świetną przygodówkę, o jej licznych atutach możecie dowiedzieć się więcej chociażby z naszej recenzji.

Kiedy można spodziewać się premiery? Jesienią. Lista platform docelowych jest długa. Life is Strange Remastered Collection trafi na PC, konsole Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, a także do Google Stadia.

Life is Strange: True Colors nową odsłoną serii

Ci, którzy przygodę z wyżej wymienionymi tytułami mają już za sobą powinni z większym zaciekawieniem przyjąć zapowiedź Life is Strange: True Colors. Co się zmieni? Przede wszystkim pojawi się nowa bohaterka - Alex. Stanie, razem z graczami, przed koniecznością wyjaśnienia śmierci brata. Z krótkiego opisu oraz pierwszego zwiastuna wynika, że bohaterka będzie posiadała pewien dar (a może przekleństwo?) odczytywania oraz przeżywania emocji innych ludzi

W przypadku Life is Strange: True Colors, nad którym pracuje Deck Nine, znana jest konkretna data premiery - 10 września. Również ta propozycja zawita na PC, konsole Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i do usługi Google Stadia.

Źródło: Life is Strange

Warto zobaczyć również: