Coraz bardziej kurczy się grono tytułów na wyłączność konsol PlayStation. Uncharted: Legacy of Thieves Collection będzie kolejnym rozdziałem tej historii.

Sony zapowiedziało Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Może nie była to najgorętsza zapowiedź wczorajszego PlayStation Showcase 2021, chociaż im dłużej się nad tym pochylać, tym bardziej wydaje się interesująca. Ale po kolei. Uncharted: Legacy of Thieves Collection będzie pakietem zawierającym dwie pozycje - Uncharted 4: A Thief's End z 2016 roku oraz Uncharted: The Lost Legacy z 2017 roku. Samo to nie byłoby szczególnie porywające. Sony dodaje jednak, że będzie to pakiet zremasterowany. Tyle tylko, że póki co nie podano szczegółów dotyczących kwestii technicznych. Potwierdzono za to coś innego.

Uncharted na PC? Tak, to się wydarzy

Tylko w ostatnich miesiącach Sony zdecydowało się udostępnić posiadaczom PC kilka najlepszych gier z Playstation. Nie jest bowiem przesadą określanie tak między innymi Days Gone, Horizon Zero Dawn czy Detroit: Become Human. Japończycy deklarowali, że w przyszłości udostępnią szerszemu gronu graczy kolejne głośne marki i zamierzają tego słowa dotrzymać.

Tak jak już się zapewne zorientowaliście, na PC zmierza również Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Wypada tu odnotować, że premiera odbędzie się w pierwszej kolejności na PlayStation 5, ale chyba nie jest to wielki problem dla posiadaczy PC. Tym bardziej, że opóźnienie wersji PC nie powinno być duże.

„Kolekcja Uncharted: Legacy of Thieves będzie dostępna na początku 2022 roku na PS5. Wersja na PC jest opracowywana przez naszych partnerów z Iron Galaxy i zostanie wydana wkrótce po wersji na PS5. W miarę zbliżania się tych dat podamy więcej szczegółów. Nie trzeba dodawać, że jesteśmy bardzo podekscytowani, że więcej graczy będzie miało szansę spotkać (i zakochać się) Nathana, Chloe, Nadine i resztę obsady w kolekcji Uncharted: Legacy of Thieves.”

Źródło: playstation