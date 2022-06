Lightyear 0 - tak nazywa się nowy, wegański samochód elektryczny, który trafi do produkcji jeszcze w tym roku. Poza tym ma do zaoferowania jeszcze coś ciekawego - jest napędzany energią słoneczną. Ile będzie kosztować Lightyear 0?

Samochód napędzany energią słoneczną - oto Lightyear 0

Lightyear 0 to projekt samochodu elektrycznego napędzanego energią słoneczną, nad którym od 6 lat pracuje startup Lightyear. Przez cały ten okres rozwoju mieliśmy już okazję zobaczyć prototyp modelu 0 w 2019 roku. Wówczas producent chwalił się realnym zasięgiem 724 km (450 mil).

Dziś już wiemy, że założeń nie udało się spełnić, a Lightyear 0 przejedzie na jednym ładowaniu nieco mniej, bo 624 km (388 mil). Wiemy też, że samochód ma trafić do produkcji jeszcze w tym roku.

To, co wyróżnia Lightyear 0 na tle innych samochodów elektrycznych, to obecność opatentowanych paneli słonecznych o łącznej powierzchni 5 metrów kwadratowych umieszczonych na dachu auta. Producent twierdzi, że są one „podwójnie zakrzywione” i umożliwiają ładowanie akumulatorów zarówno podczas postoju, jak i w trakcie jazdy.

Lightyear w trakcie prezentacji modelu 0 informował, że osoby codziennie pokonujące dystans 35 km będą w stanie zapomnieć o ładowaniu samochodu na kilka miesięcy. Choć zależy to oczywiście od lokalizacji i ilości dni słonecznych w ciągu roku, to najbardziej przyjaznym miejscem w Europie do poruszania się Lightyear 0 „za darmo” będzie Hiszpania lub Portugalia - gdzie zdaniem Lightyear, samochód będzie w stanie poruszać się 7 miesięcy bez kontaktu z ładowarką.

Wegański samochód z wnętrzem w stylu IKEA i miernymi osiągami

Konkurencja raczej nie musi obawiać się, że nowy Lightyear 0 okaże się silnym przeciwnikiem w kontekście najszybszych elektryków na rynku. Do dyspozycji kierowcy będzie akumulator 60 kWh połączony z czterema silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 174 KM. Sprint do „setki” ma zająć modelowi 0 ok. 10 sekund, a przyspieszanie zakończy przy ok. 160 km/h.

Osiągi nie zachwycają, to trzeba przyznać. Zachwycać może natomiast podejście producenta do ekologii. Wszystkie materiały, które wykorzystano do wykończenia wnętrza są w 100% wegańskie. Oznacza to, że w kabinie znalazła się skóra na bazie roślin, tkaniny wykonane z plastikowych butelek, tapicerka z mikrofibry, rattan, czy też izolowana pianka cząsteczkowa.

Wszystkie te wegańskie materiały składają się na wyjątkowo minimalistyczne wnętrze, w którym centralny element stanowi ekran dotykowy o przekątnej 10,1”.

Cena Lightyear 0 nie należy do najniższych

Kosmiczne 250.000 euro, co w przeliczeniu na polską walutę oznacza wydatek rzędu 1.150.000 zł. Tak, grubo ponad milion złotych - tyle będzie kosztować każdy z 946 egzemplarzy Lightyear 0. Producent dość znacznie ograniczył produkcję, ale wynika to przede wszystkim z faktu, że mamy do czynienia ze startupem.

Lightyear to wszak nowy producent w świecie motoryzacji, który porwał się na głęboką wodę. Produkcja samochodów, jakby nie patrzeć - jest wyjątkowo dużym przedsięwzięciem, które wymaga ogromnego wkładu finansowego i równie dużego zaplecza technicznego.

Właśnie z tego względu wiele pomysłów początkujących firm upadło na starcie. Lightyear twierdzi jednak, że ich samochód ma trafić do produkcji jeszcze w tym roku. Można zatem zakładać, że projekt zostanie doprowadzony do etapu produkcji.

Czy jednak wyjątkowo wysoka cena nie będzie zbyt dużą barierą dla potencjalnych klientów? Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Dajcie znać w komentrzach.

Źródło: Lightyear