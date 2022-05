Elektryczny DeLorean Alpha 5 to z jednej strony nowoczesny samochód, z drugiej – ukłon w stronę klasyki.

DeLorean Alpha 5 – klasyka w nowoczesnym wydaniu

Ma drzwi otwierające się do góry i rozpędza się do setki w zaledwie trzy sekundy. DeLorean Alpha 5 to samochód elektryczny, który ma przywodzić na myśl ikoniczny wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości, a zarazem robić wrażenie. Z obu tych zadań zdaje się wywiązywać bez zarzutu. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia – w ramach kolejnej zapowiedzi przed planowaną na sierpień premierą.

Alpha 5 stanowi próbę wskrzeszenia marki DeLorean – podkreślam: marki, nie firmy. Za projekt nie odpowiada bowiem ta sama firma, która stworzyła oryginalny model DMC-12, lecz obecny właściciel praw do nazwy, od lat zajmujący się dostarczaniem części zapasowych do tamtych kultowych pojazdów.

Nie jest też jednak tak, że nowy DeLorean nie ma nic wspólnego ze starym – jeden i drugi samochód został zaprojektowany przez studio ItalDesign – a to spod ich rąk wyszedł również DMC-12. Autorzy ewidentnie chcieli zachować cząstkę klasyki, łącząc ją jednak z nowoczesnością.

Potężny elektryk w dobrym stylu

Dwa silniki elektryczne rozpędzają maszynę do 97 km/h w 2,99 sekundy i do 142 km/h w 4,35 sekundy, a maksymalna prędkość, jaką osiąga DeLorean Alpha 5, wynosi 250 km/h. Z kolei zestaw akumulatorów o pojemności 100 kWh zapewniać ma zasięg na poziomie 480 kilometrów. Co o tym wszystkim myślisz?

