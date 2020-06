Abonament Lime Pass sprawia, że regularne korzystanie z hulajnogi elektrycznej zaczyna się opłacać. Szczególnie teraz, gdy weszły nowe, atrakcyjne plany.

Abonament Lime Pass, czyli jak płacić mniej za hulajnogi elektryczne w mieście

Hulajnogi elektryczne może i pomagają w szybkim przedostawaniu się z jednego punktu miasta do drugiego, omijaniu korków i niezanieczyszczaniu przy tym powietrza, ale są dość drogim środkiem transportu. Abonament Lime Pass może to zmienić, szczególnie w tej nowej, znacznie bardziej atrakcyjnej wersji.

Uruchomiony na początku tego roku Lime Pass kosztował 20 złotych i zwalniał nas z opłat za odblokowywanie hulajnóg przez tydzień (a każde takie odblokowanie normalnie kosztuje 3 złote). Właściciele usługi przygotowali teraz znacznie ciekawszą ofertę z kilkoma różnymi planami. Podstawowy pakiet staniał o połowę, a do tego doszły inne warianty. Sprawdź już teraz nowy cennik.

Ile kosztuje abonament Lime Pass – cennik: Karnet na odblokowania za 9,99 zł – bezpłatne odblokowywanie pojazdów przez 7 dni, ale płatne przejazdy,

– bezpłatne odblokowywanie pojazdów przez 7 dni, ale płatne przejazdy, Karnet dzienny za 20 zł – bezpłatne odblokowywanie i nieograniczone przejazdy do 30 minut przez 24 godziny,

– bezpłatne odblokowywanie i nieograniczone przejazdy do 30 minut przez 24 godziny, Karnet miesięczny za 30 zł – bezpłatne odblokowywanie i 5 przejazdów do 30 minut przez miesiąc,

– bezpłatne odblokowywanie i 5 przejazdów do 30 minut przez miesiąc, Karnet miesięczny za 40 zł – bezpłatne odblokowywanie i 10 przejazdów do 30 minut przez miesiąc,

– bezpłatne odblokowywanie i 10 przejazdów do 30 minut przez miesiąc, Karnet miesięczny za 90 zł – bezpłatne odblokowywanie i 25 przejazdów do 30 minut przez miesiąc.

Elektryczne hulajnogi na abonament – to się opłaca

Właściciele usługi przekonują, że w tym ostatnim wariancie można zaoszczędzić nawet 65 proc. W nim, jak i w każdym z pozostałych abonamentów (oprócz tego pierwszego) możemy jeździć bez żadnych dodatkowych opłat, o ile nie przekroczymy 30-minutowego limitu – wówczas zaczyna obowiązywać standardowa stawka, czyli 50 groszy za minutę.

Lime Pass dostępny jest wszędzie tam, gdzie można skorzystać z hulajnóg Lime. Miasta, o których mówimy to Poznań, Warszawa, Kraków i Wrocław. Czy według was jest to opcja godna rozważenia?

Źródło: Lime, The Verge, informacja własna

