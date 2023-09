Lime zanotował 45% wzrost w pierwszej połowie 2023

Wzrost zainteresowania elektrycznymi rowerami i hulajnogami marki Lime przyczynił się do wyróżnienia firmy na tle konkurencji.

Firma odnotowuje znaczący wzrost oraz poprawiaja marżę o 29 punktów procentowych w porównaniu do roku poprzedniego.

Wzrost zapotrzebowania na rowery i hulajnogi elektryczne

Dane te wyraźnie pokazują stały wzrost zapotrzebowania na elektryczne rowery i hulajnogi współdzielone na całym świecie. W pierwszym półroczu roku Lime odnotował ponad 250 milionów dolarów wartości przejazdów (Gross Bookings), co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku.

„Po rekordowym roku dla Lime, jesteśmy dumni, że udało nam się tak szybko osiągnąć doskonałe wyniki w 2023 roku" – powiedział Wayne Ting, CEO Lime. „Aktywność użytkowników na całym świecie potwierdza duże zapotrzebowanie na ekonomiczny, niezawodny i ekologiczny środek transportu. Cieszy nas również, że miasta coraz bardziej doceniają tę potrzebę i wprowadzają programy współdzielenia elektrycznych rowerów i hulajnóg na szeroką skalę. Nasz rosnący przychód i rentowność stanowią mocny dowód na długoterminową trwałość Lime na rynku. Rekordowa pierwsza połowa roku potwierdza sens inwestycji w rozwijanie własnej technologii, zdolności operacyjne oraz budowanie trwałych relacji z miastami”.

Rok 2023 przyniósł Lime najlepszy początek w historii firmy. Wzrost wynika z rekordowej liczby przejazdów w jednym kwartale, przekraczając 40 milionów podróży na całym świecie tylko w drugim kwartale. To wynik przewyższający rekordowy trzeci kwartał 2022 roku. Ten ogromny wzrost liczby pasażerów jest efektem ekspansji Lime na nowe rynki oraz dalszego rozwoju na istniejących. To przyczyniło się do zwiększenia średniej liczby przejazdów na jednym pojazdzie dziennie oraz zwiększenia dostępności i zadowolenia użytkowników z oferowanych przez firmę pojazdów. Obecnie Lime zajmuje czołową pozycję na rynku elektrycznych hulajnóg w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Jak firma Lime osiągnęła to miejsce?

Sukces Lime opiera się na inwestycjach w trzy kluczowe obszary w ciągu ostatnich kilku lat, co pozwoliło jej znacząco różnicować się w porównaniu z konkurencją:

Innowacje sprzętowe

Zaawansowane działania operacyjne

Wygrywanie przetargów

Lime zwiększyło swoją rentowność poprzez inwestycje w rozwijanie własnej technologii i zdolności operacyjnych. Flota elektrycznych rowerów i hulajnóg Lime Gen4 cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników ze względu na swoją niezawodność i bezpieczeństwo. Konieczność naprawy jest teraz znacznie rzadsza, a wymienne baterie ułatwiają korzystanie z usług Lime. Te pojazdy mają przewidzianą żywotność na ponad pięć lat i są modułowo zbudowane, co umożliwia szybką wymianę części.

Lime wykazało się również zdolnością do rywalizacji i utrzymywania licencji w głównych miastach. Firma znacząco zainwestowała w rozbudowę floty elektrycznych hulajnóg i rowerów na istniejących rynkach. W bieżącym roku Lime złożyło oferty i wygrało ponad 90% przetargów na całym świecie, w miastach takich jak Londyn, Nowy Jork, Mediolan, Rzym, Madryt, Lille, Oslo, Wiedeń i wielu innych. Lime planuje nadal inwestować w poszerzanie swoich usług poprzez zwiększanie limitów floty przyznawanych przez miasta, wykorzystując swoje wyjątkowe zdolności operacyjne.

Lime w Polsce – kluczowe dane

Lime osiągnęło dodatni wynik EBITDA w Polsce przez ostatnie trzy i pół roku, w tym okresie pandemii.

Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w październiku 2018 roku, użytkownicy Lime odbyli 18,5 miliona przejazdów.

W pierwszym półroczu 2023 roku 370 tysięcy użytkowników w Polsce

źródło: informacja prasowa