Prawdopodobnie już 7 września Apple rozpocznie konferencję poświęconą nowym urządzeniom z serii iPhone i iPad. Od dłuższego czasu mniej więcej wiadomo było, jakich produktów możemy się spodziewać. Dzisiaj pojawiła się informacja, która przedstawia premierę w nieco innym świetle.

Od dłuższego czasu większość mediów informuje, że oferta iPhone’ów na rok 2022, będzie składać się z następujących modeli: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Okazuje się jednak, że to zestawienie może wyglądać inaczej. Evan Blass z serwisu 91mobiles, powołując się na zaufanego partnera handlowego giganta z Cupertino (z regionu Azji oraz Pacyfiku) informuje, iż możemy spodziewać się zastąpienia modelu iPhone 14 Max, modelem 14 Mini. Taka zmiana byłaby niezwykle intrygująca, gdyż wiele serwisów podawało informacje o tragicznej sprzedaży mniejszych iPhone’ów.

Choć sam osobiście zakochałem się w małych iPhone’ach, to jednak większość użytkowników woli większe telefony. Według danych z sieci, udział iPhone’a 12 Mini lub 13 Mini w stosunku do wszystkich sprzedawanych telefonów giganta z Cupertino, wacha się od 3 do 5% (w zależności od okresu i regionu). W związku z powyższym warto założyć, że informacja podana przez Evana Blassa, może okazać się błędna. Z drugiej jednak strony nie raz Apple pokazało, że jest zdolne do wyciągania „królika z kapelusza”.



Udział sprzedanych smartfonów s serii iPhone 13 na rynku Chińskim w 2021 roku. Na innych rynkach najmniejszy model radzi sobie podobnie...

Jeżeli chodzi o pełne zestawienie potencjalnych premier na konferencji Apple, to prezentuje się ono następująco:

iPhone 14

iPhone 14 Mini

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPad 10.2 (10 generacji)

iPad Pro 12.9 (6 generacji)

iPad Pro 11 (4 generacji)

Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak oczekiwać konferencji giganta z Cupertino. W międzyczasie zachęcam do udziału w sondzie i podzieleniem się swoimi przemyśleniami w komentarzach.

Źródło: 91mobiles; Counterpoint