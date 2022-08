Premiera iPhone’ów serii 14 odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu. O nowych smartfonach marki Apple wiemy już sporo, ale do tej pory brakowało informacji na temat ich cen. Doniesienia na temat tego, ile kosztować będą nowe modele opublikował dziś analityk Ming-Chi Kuo.

iPhone’y 14 - cena

Według informacji, które wspomniany we wstępie Kuo opublikował dziś w jednym ze swoich tweetów, firma Apple planuje podnieść ceny nowych iPhone'ów. Nie wiadomo ile konkretnie trzeba będzie za nie zapłacić, ale średnia cena wszystkich nowych modeli ma wzrosnąć o około 15% w porównaniu do bieżącej generacji tych urządzeń.

Podstawowa wersja iPhone’a 13 kosztuje w Polsce 4199 złotych. Za model Pro zapłacić trzeba 5199 złotych, a cena Pro Max to 5699 złotych. Jeśli prognozowana przez Kuo podwyżka dojdzie do skutku to prawdopodobne jest, że ceny wymienionych wyżej modeli będą wynosić odpowiednio: 4799, 5999 oraz 6499 złotych.

Warto przypomnieć, że według dotychczasowych doniesień w tym roku Apple zrezygnuje z modelu mini, a zamiast tego w ofercie pojawi się model Max. Ma on charakteryzować sie takimi samymi parametrami jak podstawowy iPhone, ale wyposażony będzie w ekran o przekątnej 6,7 cala. Nie ma jednak żadnego odniesienia do ceny, jaką będzie trzeba za niego zapłacić.

iPhone 14 - co już wiadomo?

Warto wspomnieć, że poza rezygnacją z modelu mini, największe zmiany dotyczyć mają modeli Pro.

W przypadku dwóch najdroższych smartfonów firma zrezygnować ma z notcha. Obiektyw aparatu oraz służąca do rozpoznawania twarzy kamera True Depth cześciowo ukryte będą pod wyświetlaczem. Przy górnej krawędzi ekranu umieszczone zostaną dwa otwory, które zastąpią niesławne wcięcie.

Poza tym, modele Pro wyposażone zostaną między innymi w czip A16 oraz tylny aparat, którego rozdzielczość ma wynosić 48 megapikseli. Prawdopodobne jest, że podstawowe modele nadal posiadać będą czip A15 - ten sam, który zastosowano w obecnej generacji iPhone’ów.

Źródło: Twitter - @mingchikuo, Grafiki: zelbo.nyc