Microsoft jak obiecywał, tak zrobi. Lodówka przypominająca wyglądem konsolę Xbox Series X faktycznie trafi do produkcji oraz do sprzedaży. I to jeszcze w tym roku.

Mem wykorzystany w kampanii reklamowej

Konsola Xbox Series X na dobre rozgościła się już na rynku. Tym bardziej, że w jej przypadku problemy z dostępnością były i są mniejsze niż w przypadku konkurenta przygotowanego przez Sony. Zarówno branżowe testy jak i opinie samych graczy nie pozostawiają wątpliwości, że mowa o bardzo udanym sprzęcie. Początkowo sporo mówiło się o designie i chociaż wyjaśniano powody zdecydowania się właśnie na taką konstrukcję, nie zabrakło memów. Prym wiodły te, w których Xbox Series X porównywano do lodówki.

Microsoft nie uciekał od takich porównań, zdecydował się nawet wykorzystać je do swoich celów. Najpierw lodówka w kształcie Xbox Series X została wysłana do wybranych youtuberów, później temat powracał jeszcze kilka razy, aż w końcu w kwietniu zapowiedziano, że mini lodówka Xbox Series X trafi do produkcji na szerszą skalę. Nadal niektórzy nie dawali temu wiary, teraz nie ma już chyba innego wyjścia. W ramach pokazów przygotowanych na targi E3, Microsoft chwalił się nie tylko grami u usługami, ale również omawianą mini lodówką.

Lodówka Xbox Series X (Xbox Mini Fridge) trafi do sprzedaży

Jak widać na powyższym materiale, nie tylko pokazano wygląd (tu zaskoczenia absolutnie nie ma), ale też potwierdzono przybliżoną datę rynkowej premiery. Sprzedaż Xbox Mini Fridge ma rozpocząć się pod koniec tego roku. To wreszcie jakiś konkret, aczkolwiek i tak brakuje kilku ważnych informacji.

Przede wszystkim wciąż nie jest jasne, jak mocno limitowana będzie dostępność (na początek mówi się o rynku amerykańskim). Nie podano również ceny, a także danych technicznych. Nie należy jednak oczekiwać czegoś innego niż miejsca na kilka piw lub puszek z ulubionym napojem.

Kupilibyście w przypadku dostępności w Polsce? Jeśli tak, ile bylibyście skłonni wydać?

Źródło: Xbox