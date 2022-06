Huawei Freebuds Pro 2 to, jak zapewnia producent, słuchawki wyjątkowe. Dlaczego? No i ile sobie za swój najnowszy produkt życzy?

Huawei Freebuds Pro 2 z zaawansowanym systemem eliminacji hałasu otoczenia

Huawei posypał dziś nowościami. Chiński producent pochwalił się między innymi laptopami Huawei MateBook, składanym Huawei Mate Xs 2 i przystępniejszymi cenowo telefonami nova Y70 i nova 90, ale nie zapomniał również o mniejszym gadżecie, który powinien dobrze współpracować z innymi. Mowa o wspomnianych słuchawkach Huawei Freebuds Pro 2.

Absolutnie nie jest to debiut firmy w sektorze tego typu gadżetów. Ba, już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z rozwinięciem wizji, jaka przyświecała pracom nad Huawei FreeBuds Pro. W czym lepszy będzie nowy model? Huawei Freebuds Pro 2 to pierwsze na świecie słuchawki TWS z Hi-Res Dual Sound System.

Posiadają dwa zintegrowane przetworniki: przetwornik cyfrowoanalogowy (DAC) oraz oparty na czterech magnesach przetwornik dynamiczny z zaawansowaną technologią cyfrowej kontroli częstotliwości. Jednocześnie są to pierwsze słuchawki typu TWS wyposażone w system eliminacji hałasu otoczenia wykorzystujący trzy mikrofony. Wedle producenta umożliwia to o 15% skuteczniejsze redukowanie hałasu w porównaniu z poprzednim modelem z tej serii. W niektórych scenariuszach podobno można będzie osiągnąć maksymalną głębokość redukcji szumów na poziomie do 47 dB.

Huawei Freebuds Pro 2 wspierają rozwiązanie Huawei AllScenario Seamless AI Life umożliwiając prostą łączność z każdym smartfonowym systemem operacyjnym, cechują się konstrukcją odporną na wilgoć zgodnie z założeniami normy IP54 i mają być w stanie pracować przez maksymalnie 30 godzin (uwzględniając etui).

Najważniejsze cechy Huawei FreeBuds Pro 2

Przedsprzedaż Huawei FreeBuds Pro 2 z prezentami

Słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 zostały wycenione na 899 złotych. Przewidziano trzy opcje kolorystyczne - Silver Blue, Silver Frost oraz Ceramic White.

W startującej dziś przedsprzedaży, która potrwa do 17 lipca, oferowane są nie tylko ze zniżką w wysokości 100 złotych, ale również z opaską Huawei Band 7. Sprzedaż regularna ruszy 18 lipca.

Źródło: Huawei