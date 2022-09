Samsung Galaxy Buds 2 Pro to słuchawki z fenomenalną redukcją szumu (ANC). Są wodoodporne, małe, mają dobre mikrofony do rozmów, soliny czas pracy na baterii i bardzo wysoką jakość dźwięku. To najlepsze słuchawki bezprzewodowe do smartfonów Samsung i nie tylko.

O cenach wysokich i kasy ciągłym braku

Wiele osób kupuje tańsze słuchawki bezprzewodowe za 200, 300, w porywach 500 zł i ja to doskonale rozumiem. Z jednej strony wszystko drożeje, więc mamy realnie coraz mniej pieniędzy i nie możemy sobie pozwolić na nic droższego. Z drugiej strony słuchawki za 4-5 stówek potrafią spełnić większość oczekiwań, więc… po co przepłacać? Przykładowo modele Samsung Galaxy Buds2 można kupić już za około 400 zł i w tej cenie bardzo je polecam pod względem dźwięku, baterii, a nawet mikrofonu.

Tymczasem na rynek weszły bardziej zaawansowane słuchawki Galaxy Buds2 Pro za 999 zł. Część osób od razu stwierdzi: ja odpadam, dla mnie za drogo. Nie ma w tym nic złego. Zupełnie serio możesz kupić wspomniane Galaxy Buds2 za 400 - 450 zł i będziesz zadowolony. Tysiąc złotych to dla większości z nas duża suma, której nie możemy wydać na słuchawki, bo nam zabraknie na coś innego. Takie są realia. Ale…

Może warto?

Nie brakuje też osób, które mogą wydać więcej na słuchawki, po prostu zastanawiają się czy ma to sens. Oczywiście prawie nigdy tak nie jest, że 2x wyższa cena daje nam 2x lepszy dźwięk. O takich cudach możemy zapomnieć. Najwięksi entuzjaści audiofilskiego brzmienia wiedzą, że czasami trzeba zapłacić ciężkie pieniądze, żeby polepszyć brzmienie o 10%.

Ponadto słuchawki Samsung mają to do siebie, że dość często są w promocji, a ich cena potrafi zauważalnie spaść kilka - kilkanaście miesięcy po rozpoczęciu sprzedaży. Przykładowo rok temu Galaxy Buds2 kosztowały 650 zł, a teraz 400 - 450. Półtora roku temu Galaxy Buds Pro (pierwsza generacja), kosztowały 1000, a teraz można je mieć za niecałe 600 zł.

Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym cechom słuchawek Samsung Galaxy Buds 2 Pro i sprawdźmy czy warto je kupić.

Czy mogą przełączać się między kilkoma urządzeniami?

Łączysz Galaxy Buds 2 Pro z telewizorem Samsung przez Bluetooth, oglądasz film tak, żeby nikomu dookoła nie przeszkadzać, a gdy ktoś zadzwoni na telefon Galaxy, to nie musisz wyciągać ich z uszu i przełączać się. Wszystkie urządzenia zalogowane na jedno konto Samsung rozpoznają swoją aktywność, więc dźwięk automatycznie przełączy się z TV na telefon i możesz rozmawiać natychmiast. Nie wymaga to żadnej dodatkowej uwagi z Twojej strony. Wszystko działa samoczynnie.

W ten sam sposób możesz połączyć te słuchawki ze smartwatchem, takim jak np. Samsung Galaxy Watch 5 Pro, który niedawno testowałem. Odtwarzanie ze smartwatcha jest bardzo wygodne, bo zegarek ma własną łączność komórkową i może streamować muzykę np. ze Spotify online (lub offline po ściągnięciu utworów do pamięci zegarka). To wybitnie wygodna opcja podczas biegania lub ćwiczeń na siłowni.

Słuchawki nie mają jednak wsparcia dla MultiPoint. Szybkie przełączanie między różnymi sprzętami dotyczy tylko urządzeń z ekosystemu Samsung, zalogowanych na tym samym profilu.

Czy są wodoodporne?

Tak. Spełniają standard IPx7, więc nadają się do używania w czasie biegania i innych ćwiczeń. Wytrzymują pot, deszcz, a nawet zalanie. Jedna z moich testowych słuchawek wpadła do sosu, w czasie odkładania do etui. Włożyłem ją pod ciepłą, bieżącą wodę, solidnie opłukałem z każdej strony, wytarłem, odłożyłem na chwilę, żeby całkowicie wyschła i do teraz gra pięknie, a mikrofony działają prawidłowo. Nie zauważyłem żadnych problemów z tym związanych.

Czy wypadają z uszu?

Każdy z nas ma trochę inne uszy, więc na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko w swoim imieniu. Przez 3 tygodnie testu przeszedłem z nimi dziesiątki kilometrów, spędziłem wiele godzin w pociągach, używałem w czasie sprzątania i pracy na ogrodzie, korzystałem podczas wideokonferencji i biegałem. W tym czasie nie wypadły mi z uszu ani razu. Bywało jednak tak, że po pewnym czasie musiałem je lekko dociskać, bo potrafiły się poluzować, zwłaszcza podczas rozmowy telefonicznej.

Ruchy szczęką mogą powodować delikatne wysuwanie słuchawek, jednak w moim przypadku nigdy nie skończyło się to wypadnięciem. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wymienić fabryczne gumki na własne ulubione i sprawdzone. Tym bardziej, że słuchawki mają standardowe, okrągłe mocowania dla uszczelek dokanałowych.

Czy są wygodne?

Teoretycznie słuchawki są o 15% od poprzedników, czyli Buds Pro (1 gen), ale realnie sprawiają wrażenie znacznie bardziej kompaktowych. Mają po prostu mniejszą objętość i są jeszcze bardziej zaokrąglone. Efekt jest taki, że są bardzo wygodne. W moje uszy wpasowały się idealnie. Nie czułem żadnego ucisku nawet podczas kilku godzin noszenia. Słuchawki są też bardzo lekkie, każda z nich waży zaledwie 5,5 g.

Dodam, że Buds 2 Pro mają całe matowe wykończenie (włącznie z etui), a poprzednie Buds Pro były na zewnątrz błyszczące i miały półmatowe, metaliczne etui. Napisz w komentarzu które podobają Ci się bardziej.

Czy izolacja pasywna jest dobra?

Fabryczne gumki w trzech rozmiarach (S/M/L) są po prostu w porządku. Nie uszczelniają uszu natychmiast, ale dopiero po chwili, gdy odrobina wilgoci przyklei je do wnętrza kanałów słuchowych. Wtedy izolacja pasywna jest w porządku. Z pewnością wystarcza do prawidłowego działania ANC.

Czy aktywna redukcja szumu (ANC) działa dobrze?

Porównując Galaxy Buds 2 Pro, z Buds Live, Buds Pro i Buds 2 mogę przyznać, że nie tyle moc, co jakość ANC jest najlepsza. Przykładowo idąc przy ulicy z dużym ruchem samochodowym zdecydowana większość niskich pomruków i wysokich odgłosów “piłowania silnika” jest wyraźnie zredukowana do niskiego poziomu. Realnie słychać tylko szum średniotonowy, zbliżony do szumu opon.

W pociągu panuje niemal kompletna cisza. Szum toczenia wagonu jest praktycznie całkowicie wyeliminowany, a głosy ludzi wyraźnie zredukowane. Przyznam wręcz, że zaskoczyła mnie skuteczność redukcji ludzkich rozmów i ogólnego gwaru np. w biurze, centrum handlowym czy w innym tłocznym miejscu.

Innymi słowy ANC działa świetnie. Moim zdaniem najlepiej ze wszystkich modeli słuchawek Galaxy Buds, dotychczas zaprezentowanych. Uważam wręcz, że Galaxy Buds2 Pro to jedne z najlepszych słuchawek pod względem ANC, w swojej klasie cenowej.

Czy mają tryb przezroczysty (dźwięk otoczenia)?

Tak, funkcja ANC ma trzy tryby działania: włączona, wyłączona i dźwięk otoczenia. Ostatnia z nich nie redukuje dźwięków zewnętrznych, tylko wręcz przeciwnie, wzmacnia je. Poprawia to bezpieczeństwo poruszania się po ulicach miasta oraz przydaje się podczas bezpośredniego rozmawiania z drugą osobą.

Czy słuchawki automatycznie wykrywają głos?

Buds 2 Pro mają trzy mikrofony w każdej słuchawce, wszystkie o wysokiej czułości. Wcześniejszy model Buds Pro też miał trzy, ale tylko jeden z nich miał wysoką czułość. To przekłada się bezpośrednio na lepszą jakość działania ANC w różnych sytuacjach, a także szybsze i sprawniejsze rozpoznawanie głosu.

Funkcja rozpoznawania głosu jest ważna, bo pozwala automatycznie zmniejszyć głośność odtwarzanych multimediów oraz włączyć dźwięk otoczenia (tryb przezroczysty). Wszystko po to, aby móc sprawnie rozmawiać z drugą osobą, bez wyciągania słuchawek z uszu. Przydatne w sklepie, biurze albo podczas oglądania TV w domu, przy użyciu tych słuchawek.

Funkcja włącza się tylko gdy użytkownik słuchawek zainicjuje rozmowę (zacznie coś mówić). Gdy inne osoby w otoczeniu rozmawiają, to funkcja ta się nie włączy. Jest to prawidłowe działanie, bo jeśli mam włączoną redukcję hałasu w biurze lub na ulicy, to nie chcę aby się ona wyłączała po wykryciu innych głosów (one mają być wyciszone, abym mógł komfortowo słuchać muzyki lub oglądać wideo).

Używając stopera sprawdziłem, że dźwięk otoczenia jest włączany, a muzyka wyciszana w ciągu 1,5 sekundy od rozpoczęcia mówienia. Wyłączenie następuje 5, 10 lub 15 sekund po zakończeniu mówienia. To moim zdaniem pozwala na swobodną rozmowę.

Czy Galaxy Buds 2 Pro mają dobry mikrofon do rozmów?

Jakość głosu nagranego na słuchawkach możesz sprawdzić w poniższym nagraniu. Moim zdaniem 3 mikrofony w każdej słuchawce (czyli łącznie 6) dobrze radzi sobie z zapewnieniem wyraźnej komunikacji głosowej. Tym bardziej, że słuchawki Buds 2 Pro mają znacznie większą osłonę przed wiatrem, niż poprzedni model (około dwukrotnie większą siateczkę).

Czy sterowanie dotykowe działa dobrze?

Działa bardzo dobrze. Słuchawki są bardzo czułe na dotyk, łatwo rozpoznają 2 lub 3 szybkie dotknięcia (np. podczas przełączania utworów), możliwa jest też dotykowa regulacja głośności i przełączanie wszystkich trybów ANC. Ponadto jest dostępna oddzielna opcja umożliwiająca oddzielne sterowanie głośnością, poprzez dwukrotne dotknięcie krawędzi słuchawek (lewa ciszej, prawa głośniej).

Sterowanie dotykowe można zablokować, gdy nie chcemy mieć do czynienia z przypadkowymi dotknięciami.

Czy mają ładowanie bezprzewodowe?

Tak, mają. Klasycznie dostarczane są w małym etui, które ma swój własny akumulator oraz system indukcyjnego ładowania. Etui jest na tyle małe, że można je wygodnie przenosić w kieszeni, a jednocześnie znacząco przedłuża czas działania słuchawek i jest bardzo przydatne w czasie podróży.

Wspiera najbardziej popularny standard ładowania Qi. Słuchawki mogą być doładowane za pomocą funkcji bezprzewodowego ładowania zwrotnego w wybranych telefonach Galaxy. Oprócz tego jest też szybsze ładowanie przewodowe, przez port USB-C.

Czy czas pracy na baterii jest długi?

Z wyłączonym ANC, przy średniej głośności słuchawki grają około 7,5 godziny, a całkowity czas odtwarzania wraz z etui to aż 28 godzin. Takie wyniki są po prostu dobre i pasują do słuchawek TWS w cenie poniżej 1000 zł. Natomiast z włączonym ANC czas ten skraca się realnie do około 5 godzin na słuchawkach i 17,5 godziny wraz z etui.

Czy funkcja Dźwięk 360 daje dobre efekty?

Opcję tę można włączyć w aplikacji Galaxy Wearable na telefonie. Realnie efekty jej działania są dwa. Po pierwsze funkcja włącza wirtualne rozszerzenie przestrzeni i sprawia wrażenie słuchania w pomieszczeniu (raczej dużym pod względem objętości). Opcja niekiedy interesująca, ale nie dla osób ceniących maksymalną wierność dźwięku. Lekko obniża jakość brzmienia (dodaje trochę kompresji i nieznacznie zmniejsza szczegółowość).

Po drugie znajdziemy tutaj ciekawą opcję Śledzenie głowy, która sprawia, że środek dźwięku jest w tym samym miejscu w przestrzeni, niezależnie od naszego ruchu głową. Efekt jest całkiem ciekawy. Jeśli patrzymy przed siebie i włączymy odtwarzanie, to ruszając głową w lewo lub w prawo będziemy słyszeć, że środek dźwięku (np. głos osoby śpiewającej) przesuwa się na jedno lub drugie ucho.

Czy odczytują powiadomienia z aplikacji?

Tak, można włączyć tę opcję w ustawieniach słuchawek w aplikacji Galaxy Wearable. Przydaje się gdy biegamy, ćwiczymy na siłowni lub jesteśmy zajęci w inny sposób i nie możemy sięgnąć po telefon. Przede wszystkim warto ją włączyć do odczytywania treści SMSów albo nazwiska osoby dzwoniącej. Może jednak odczytywać treści również z innych programów, w tym e-maile.

Dodam też, że słuchawki mają sensory wykrywające ich włożenie do uszu, więc automatycznie pauzują muzykę. W razie potrzeby można używać tylko jednej słuchawki (np. do rozmów).

Czy jakość dźwięku jest dobra?

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro mają dwa przetworniki dynamiczne w każdej słuchawce. Jeden z nich jest większy (średnica 10 mm) i służy do generowania tonów niskich. Drugi jest mniejszy (5,3 mm) i reprodukuje średnie oraz wysokie tony. Warto dodać, że oba przetworniki ułożone są współosiowo. Takie rozwiązanie zajmuje mniej miejsca, więc dzięki temu słuchawki są kompaktowe i wygodne. Lepiej mieszczą się również w małych uszach.

Buds 2 Pro mają bezprzewodową łączność Bluetooth 5.3 oraz wsparcie dla kilku kodeków: SBC, AAC, i Samsung Seamless Codec. Trzeci z nich jest najważniejszy, bo SSC w połączeniu z nowszymi smartfonami Samsung Galaxy z interfejsem One UI 4 lub nowszym, zapewnia 24-bitowy dźwięk.

Tak, dobrze zrozumieliście. Tylko kodek SSC w połączeniu ze smartfonem Galaxy z One UI 4 w górę, zapewnia najwyższą jakość dźwięku. Może się wydawać, że największy sens kupowania słuchawek Galaxy Buds 2 Pro jest wtedy, gdy używasz ich z w miarę świeżym telefonem Samsung.

Po części jest to prawda, ale nie do końca.

Najlepsza jakość tylko dla Galaxy. Czy to problem? Ważny wniosek

Jakość dźwięku testowałem na kilku telefonach. Przede wszystkim Samsung Galaxy Flip 4 i Galaxy S21 FE, ale również iPhone 13, OnePlus 6, a także słuchałem muzyki bezpośrednio ze smartwatcha Galaxy Watch 5 Pro.

Wniosek jest prosty: jeśli słuchamy muzyki z usług streamingowych, takich jak np. Spotify, Tidal, YouTube Music, w kompresji stratnej (tak słucha zdecydowana większość osób), to szczerze mówiąc nie ma wielkiej różnicy. Tutaj żadne kodeki, 24-bity i inne czary nie pomogą, bo jakość streamowanej muzyki jest jaka jest. Nie można zwiększyć szczegółowości lub jakości w tak prosty sposób. Wymagałoby to całkowitego remasterowania utworów, a to nie jest możliwe w locie, podczas streamowania.

W niektórych przypadkach słychać co prawda odrobinę lepszą czystość i szczegółowość w górze pasma, gdy słuchawki połączone są ze smartfonem Samsung. Po prostu mam wrażenie trochę mniejszej kompresji, ale słychać to tylko w niektórych utworach. Większość muzyki ze Spotify brzmi tak samo na Samsungu, iPhone i OnePlusie.

Streamowanie bez dużej różnicy, ale z plików można usłyszeć poprawę

Sytuacja zaczyna się zmieniać, jeśli słuchamy muzyki z wysokiej jakości plików skompresowanych bezstratnie i zapisanych w pamięci telefonu. Tutaj już osoby o wrażliwym słuchu mogą docenić istotną, pozytywną różnicę. Faktycznie można wrzucić na telefon nawet pliki FLAC 24-bit 192 kHz i usłyszeć więcej detali i odrobinę lepsza czystość na smartfonie Galaxy, niż na telefonach innych producentów. Kodek SSC i prawdziwa transmisja 24-bit po prostu dają radę. Pytanie tylko ilu z Was słucha muzyki w ten sposób?

Ja w swojej ocenie biorę pod uwagę całokształt wrażeń audio, zarówno ze Spotify, jak i plików wysokiej jakości. Testy przeprowadzałem głównie na smartfonach Samsung Galaxy z One UI 4.1.x.

Kendrick Lamar - Backseat Freestyle

Okazuje się, że Buds 2 Pro to całkiem basowe słuchawki. Wyróżniają się pod tym względem od poprzedników, które też mogły generować całkiem eleganckie tony niskie, ale na pewno nie były tak basowe i dociążone w dole pasma, jak Galaxy Buds 2 Pro. Nowy model ma zdecydowanie podkreślony, miękki, gładki, długo wybrzmiewający, mięsisty dół. Słychać to już od niskiego poziomu głośności, ale ważne jest to, że bas nie zniekształca się wyraźnie nawet przy wysokiej głośności. Bas można ze spokojem przyrównać do brzmienia z dużego subwoofera (oczywiście pomijając kwestię fizycznego odczuwania mocy całym ciałem). Warto od razu dodać, że są to donośne słuchawki. Słuchając muzyki w cichym miejscu (np. dom) wystarcza 1/3 głośności. W głośnym miejscu (ruchliwe ulice miasta) wystarczą 2/3 głośności. Przy poziomie zbliżonym do maksymalnego nie słuchałem nigdy (oprócz krótkich chwil w czasie pojedynczych testów). W tym utworze królują tony niskie i one brzmią po prostu świetnie oraz mają dużą moc. Środek jest cofnięty, ale wokal pozostaje wyraźny. Góra w tym przypadku jest dość punktowa, lekko ocieplona ale szczegółowa.

The Beatles - Taxman (2022 Mix)

A jeśli by tak posłuchać zupełnie innego utworu? Czy mocny dół będzie uciążliwy? Okazuje się, że nie. Nikt nie lubi poborców podatkowych, ale Taxman od The Beatles brzmi na tych słuchawkach świetnie. Faktycznie gitara basowa jest miękka i ocieplona, ale absolutnie nie przeszkadza to w odbiorze przesuniętego w głąb sceny wokalu oraz niezwykle czystej, detalicznej, wyraźnej i odrobinę metalicznej góry pasma. Generalnie słychać, że są to słuchawki z klasycznym brzmieniem w kształcie litery “V”, ale jednocześnie dwudrożna konstrukcja, z oddzielnymi przetwornikami basowymi i średnio-wysokotonowymi ma pewną elastyczność i nadaje się do słuchania tego typu utworów.

Onuka - Zenit

Utwór ukraińskiego zespołu to coś z pogranicza elektro-folku. Brzmi bardzo dobrze na słuchawkach Buds 2 Pro. Co ciekawe pomimo dość mocnego dołu, nie określiłbym go w tym przypadku jako nadzwyczaj miękki i dociśnięty. Jest raczej sprężysty i na swój sposób przestrzenny. Wciąż mocny, ale nie przytłaczający. Wokal jest gładki, przyjemny, elegancki, dość ciepły i bardzo wyraźny. Zdecydowanie wysunięty do przodu i nie przysłonięty przez bas. Moim zdaniem najlepiej wypada w tym utworze góra pasma. Jest dość mocna, ale nie ostra. Czysta, rozchodząca się ładnie w głąb i lekko na boki sceny. Słychać, że przetworniki wysokotonowe robią dobrą robotę. Są po prostu dobrze zbalansowane - zapewniają dobrą moc, szczegółowość i czystość, ale bez kłucia i syczenia.

Cobrah - Good Puss

Bardzo ciekawe brzmienie w dole pasma. Niby nie jest dociążone, ani nawet mocne, ale słychać przyjemną miękkość połączoną ze sprężystością w górnym zakresie basowym. Najciekawsze jest to, że pierwszoplanową rolę gra tutaj wokal. Jest bardzo dobrze odseparowany od tonów niskich. Dosłownie słychać oddzielną pracę przetworników basowych i sopranowych. Dwudrożna konstrukcja słuchawek Galaxy Buds 2 Pro po raz kolejny pokazuje klasę. Góra wybrzmiewa krótko, raczej punktowo, lekko metalicznie, z powiększoną przestrzenią i bardzo dobrą szczegółowością i czystością. Jeśli miałbym ocenić w kolejności, to najwyższa ocenę daję za wokal, później za tony wysokie, a dalej za tony niskie. Wszystko razem brzmi jednak bardzo dobrze, zwłaszcza pod kątem separacji poszczególnych dźwięków. Muzyka sprawia wrażenie jakby leciała z dużych kolumn podłogowych w salonie.

Iron Maiden - Fear Of The Dark (i metal)

A do metalu się nadają? Czy mocny, miękki dół przeszkadza w odbiorze ostrej muzyki gitarowej? Przesłuchałem sporo albumów zespołów Death, Iron Maiden, Metallica, Rammstein, Deicide, Behemoth, Judas Priest i innych. Wniosek jest taki, że w zdecydowanej większości utworów perkusyjno-gitarowych dwudrożna konstrukcja tych słuchawek zapewnia dobrą separację instrumentów. Przekłada się to na znacznie lepszą czystość, zwłaszcza w środku i górze pasma. Dół perkusji nie przesłania wokalu, talerze nie są za ostre, a gitary brzmią wyraźnie, szczegółowo i nie zlewają się z całością. Nie powiedziałbym, że słuchawki Buds 2 Pro są dedykowane do muzyki metalowej. Zdecydowanie lepiej pasują do muzyki elektronicznej, rapu, jazzu i gitary klasycznej. Czasami dół jest trochę za bardzo ocieplony i niekiedy brzmi bardziej miękko w miejscach, gdzie powinien być twardy i metaliczny. Jednak większość ostrych utworów gitarowych brzmi po prostu dobrze i da się ich słuchać z przyjemnością. Zwłaszcza jeśli są odtwarzane z plików o wysokiej jakości, na telefonie Samsung, tak aby można było wykorzystać ten 24-bitowy dźwięk.

Czy warto kupić Galaxy Buds 2 Pro?

Jeśli masz telefon Samsung Galaxy, z nakładką One UI w wersji 4.0 lub nowszą, to jesteś w stanie wycisnąć z tych słuchawek lepsze brzmienie niż z poprzedników. Są zdecydowanie lepsze pod względem mocy i miękkości tonów niskich od Galaxy Pro oraz pod względem ogólnej czystości i szczegółowości od Galaxy Buds 2. ponadto od obu tych słuchawek są też lepsze w kwestii skuteczności działania aktywnej redukcji szumu (ANC). Co prawda oba te modele są znacznie tańsze od Buds 2 Pro, ale jeśli ich jeszcze nie masz, a używasz w miarę świeżego smartfonu Samsung, to moim zdaniem warto dopłacić. Choćby dla samego ANC i lepszej ogólnej jakości dźwięku.

Galaxy Buds 2 Pro należą do najlepszych słuchawek w swojej klasie. W zasadzie nie zawiodły mnie pod żadnym względem. Oprócz świetnego ANC i dźwięku mają też dobry czas pracy na baterii, są bardzo wygodne, solidnie wykonane, ładne, lekkie, z łatwą obsługą dotykową, rozpoznawaniem głosu, dobrym mikrofonem i kilkoma innymi, przydatnymi funkcjami. Ciekawe jest też automatyczne przełączanie w ekosystemie Samsung, np. między smartfonem, smartwatchem i TV.

W skrócie: jeśli masz 400 - 500 zł do wydania na słuchawki, to moim zdaniem kup Galaxy Buds 2 bez Pro. Są świetne i polecam je szczerze (sam używam prywatnie). Jeśli natomiast masz w planie kupić coś droższego, powiedzmy za 800 zł, to lepiej dołóż trochę i na serio kup Galaxy Buds 2 Pro, bo warto. Zwłaszcza jeśli masz smartfon Samsung.

