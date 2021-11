Już niedługo gracze będą mogli zapoznać się z popularną produkcją Loop Hero poza ekranem swojego komputera. Twórcy podali oficjalną datę premiery oraz przedstawili zwiastun tytułu.

Loop Hero to gra, która z pewnością jest jedną z dużych niespodzianek 2021 roku. Widać to chociażby po tym, że tytuł otrzymał nominację The Game Awards 2021 dla najlepszej gry niezależnej. Produkcja miała swój debiut w marcu i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem graczy. Tytuł do tej pory był wydany jedynie na PC.

Loop Hero pojawi się na konsoli

Loop Hero to gra RPG z elementami karcianki. Akcja rozgrywa się w krainie w stylu dark fantasy, która została uwięziona w pętli czasu przez Licza. Gracze wcielają się w rolę samotnego śmiałka, który ma za zadanie powstrzymać złoczyńcę i odbudować świat. Niestety, główny bohater nie do końca pamięta, jak wygląda rzeczywistość przed pojawieniem się Licza.

Zgodnie z zapowiedziami, Loop Hero zostanie wydany na Nintendo Switch, dokładnie 9 grudnia. Jest to miła niespodzianka dla graczy, którzy chcieliby wypróbować tę grę na konsoli, zamiast na pececie. Poniżej znajduje się zwiastun przygotowany przez twórców, potwierdzający datę premiery.

Graliście w Loop Hero? Jak wrażenia?

Żródło: nintendo.com