Nintendo Switch to świetna konsola i dobrze jest zadbać o to, by służyła nam jak najdłużej. Akcesoria Hama pozwalają to zrobić, a przy okazji poprawić ergonomię.

Jedni krzyczą, że tylko Xbox, drudzy, że tylko PlayStation. Gdzieś obok nich, zupełnie niezainteresowani tą wojenką, siedzą posiadacze Nintendo Switch. Konsola, którą można podpiąć do telewizora, ale można też wziąć ze sobą, wychodząc z domu, w ciągu czterech i pół roku zdołała znaleźć prawie 90 milionów nabywców, co gwarantuje jej miejsce wśród 10 najlepiej sprzedających się konsol w historii. Jesteś jednym z tych szczęśliwych właścicieli? Jeśli tak, to być może zainteresują cię gadżety i akcesoria, jakie zaprojektowała firma Hama.

Zabezpiecz swoją konsolę Nintendo Switch

Podstawowe akcesoria to takie, które pozwalają zabezpieczyć konsolę, by po prostu służyła nam dłużej. Dobrze jest na przykład zainwestować w hartowane szkło ochronne, które w prosty sposób przykleimy na wyświetlacz, aby ochronić go przed zarysowaniami czy pęknięciami.

Jeśli często zdarza ci się zabierać „Pstryczka” ze sobą, to może cię zainteresować także etui, pozwalające na bezpieczny transport urządzenia. Najlepszą opcją wydaje się pokrowiec wielofunkcyjny, w którym zmieszczą się także akcesoria i gry oraz taki, który pozwoli grać bez konieczności wyjmowania urządzenia ze środka.

Nakładki, nakładki i jeszcze raz nakładki

Spełniają też funkcję ochronną, ale przede wszystkim poprawiają ergonomię. Mówimy tu o gumowych nakładkach na drążki z antypoślizgowego materiału. Hama przykładowo ma w swojej ofercie zestaw 8 nakładek w różnych kolorach, dzięki czemu dopasowujesz akcesoria do swojego stylu.

Ergonomię gry skutecznie poprawia także oficjalny pad Nintendo Pro Controller, a Hama oferuje do niego jeszcze zestaw nakładek. Znajdują się w nim: antypoślizgowa nakładka na cały kontroler, dwie nakładki na drążki i cztery nakładki na spusty. Dzięki chropowatej powierzchni zapewniają lepszy i pewniejszy chwyt.

Akcesoria kompatybilne ze starą i nową wersją konsoli

Na koniec podkreślmy, że wspomniane akcesoria zostały zaprojektowane z myślą o aktualnej wersji konsoli, ale będą też w pełni kompatybilne z nową wersją – Nintendo Switch OLED – która zadebiutuje na rynku 8 października.

Źródło: Hama, informacja własna