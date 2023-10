Lords of The Fallen debiutuje już jutro. Deweloperzy z należącego do CI Games studia Hexworks pokazali z tej okazji dwuminutowy zwiastun premierowy z gry.

Nowy RPG akcji w mrocznym świecie fantasy trafi do sklepów w ten piątek, czyli 13 października. Zagrają posiadacze platform PC, PS5 i Xbox Series X/S. Tytuł będzie dostępny w polskiej wersji językowej (z napisami). Chcąc zachęcić niezdecydowanych do zakupu, twórcy opublikowali efektowny trailer. Zobaczycie go poniżej.

Akcja Lords of the Fallen rozgrywa się na rozległych, połączonych ze sobą ziemiach Mournstead. Demoniczny bóg Adyr planuje zawładnąć tą krainą. Głównym bohater, czyli jeden z legendarnych Krzyżowców, rozpocznie epicką podróż, by powstrzymać nadciągające zło.

Podróż między światami w Lords of the Fallen

Tajemnicza postać jest praktycznie ostatnią nadzieją ludzkości w walce przeciwko Adyrowi i jego hordom. Jedną z największych mocy Krzyżowca będzie możliwość podróżowania między równoległymi światami żywych (Axiom) i umarłych (Umbral). Stanie się to możliwe dzięki potężnej lampie, za sprawą której wybraniec jest zdolny mierzyć się z koszmarnymi monstrami w obu światach.

Gracz nie będzie musiał walczyć w pojedynkę - w razie konieczności może liczyć na pomoc innych wojowników w trybie kooperacyjnym.

źródło: materiały prasowe