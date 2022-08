Nowe Lords of the Fallen nie będzie miało dwójki w nazwie, bo otwiera serię na nowo. Nie będzie to jednak żaden remake czy remaster, lecz reboot.

Nowe Lords of the Fallen nadciąga – zobacz pierwszy zwiastun

Choć Lords of the Fallen ma dopiero osiem lat, już niebawem doczeka się odświeżonej wersji, a właściwie: rebootu. Nadchodzącym projektem pochwalili się sami twórcy z ekipy Hexwork Studios, wykorzystując do tego konferencję otwierającą tegoroczną edycję targów Gamescom. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle, choć na filmowych trailerach rzadko bywa inaczej. Tak czy siak, poniżej możesz obejrzeć zwiastun, w którym dwójka bohaterów toczy zacięty bój, podczas gdy w tle Danzig wyśpiewuje swój szlagier, Mother:

Co wiemy o nowym Lords of the Fallen?

Hexwork Studios to ekipa działająca pod parasolem polskiej firmy CI Games (która to z kolei, wraz z Deck13, odpowiadała za oryginalne Lords of the Fallen z 2014 roku). W zespole znajdują się projektanci tworzący wcześniej między innymi PayDay 2, Shadow of the Tomb Raider czy Assassin’s Creed: Origins. W swoim reboocie zamierza przedstawić nową historię osadzoną w znacznie większym świecie. Nie zabraknie także trybu kooperacji dla dwóch graczy.

„W nowej, mrocznej grze RPG akcji – The Lords of the Fallen – czeka na ciebie rozległy świat fantasy. Wciel się w Mrocznego Krzyżowca i wyrusz na niesamowitą przygodę, by obalić demonicznego boga Adyra” – tak z kolei brzmi oficjalny opis na Steamie.

Co jeszcze wiemy? Że nowe Lords of the Fallen będzie erpegiem akcji i powstaje na silniku Unreal Engine 5, a w najbliższych tygodniach mamy doczekać się pierwszego pokazu faktycznej rozgrywki. To, kiedy na rynku zadebiutuje sama gra, pozostaje nieznane. Wiemy za to, że listę platform docelowych tworzą pecety oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: ONL, Lords of the Fallen