W Lost in Random wszystko intryguje. Przekonaj się o tym, oglądając najnowszy zwiastun z omówieniem rozgrywki – prosto z EA Play Live 2021.

Lost in Random zapowiada się niezwykle

Wszystko wskazuje na to, że na ten tytuł zdecydowanie warto czekać. Lost in Random to niezwykle klimatyczna przygodówka w stylu filmów Tima Burtona, która jednak nie tylko oprawą, ale i mechaniką przyciąga do siebie jak magnes. Przy okazji swojej poprzedniej produkcji – Fe – studio Zoink Games udowodniło, że potrafi robić pięknie wyglądające i równocześnie wciągające gry. Teraz – zdaje się – wchodzi na jeszcze wyższy poziom.

Podczas EA Play Live 2021 twórcy zaprezentowali nowy zwiastun i opowiedzieli co nieco na temat tego, na czym będzie polegać rozgrywka w Lost in Random. Omówienie wypadałoby rozpocząć od tego, że przejmujemy kontrolę nad waleczną Even, której towarzyszy Dicey – kość, którą wykorzystamy zarówno w eksploracji, jak i walce.

To właśnie walka zapowiada się szczególnie interesująco. Podczas swojej podróży będziemy zbierać monety. Wymienimy je później na karty z najrozmaitszymi umiejętnościami. Wraz z naszym sześciennym kompanem wykorzystamy je później w trakcie pojedynków. Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj więc wspomniany materiał wideo…

Zobacz najnowszy gameplay trailer Lost in Random:

Premiera Lost in Random lada chwila

Na koniec najważniejsza informacja. Okazuje się mianowicie, że nasza cierpliwość wcale nie będzie jakoś mocno testowana, bo Lost in Random zadebiutuje już 10 września 2021 roku. Świetnie wygląda też lista platform docelowych, na której znajdują się: komputery oraz konsole Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: EA, Zoink Games