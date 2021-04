Zarówno stylem, jak i mechaniką rozgrywki Lost Soul Aside przypomina miks Final Fantasy z Devil May Cry. Twórcy nie byliby się w stanie wyprzeć inspiracji, ale też nikt chyba nie zamierzałby ich winić, bo efekt naprawdę ma prawo się podobać. Przekonaj się o tym, oglądając najnowszy, 18-minutowy zapis rozgrywki, będący zarazem pierwszym wspomnieniem o tym tytule od jakichś dwóch lat. Dość więc tego czekania – zobacz…

Przyznasz pewnie, że gra prezentuje się bardzo dobrze, a dynamika walki sprawia, że aż chce się wszystko rzucić i… rzucić się do zabawy. Niestety nadal nie wiemy, kiedy będzie nam dane poznać historię jednego z ostatnich templariuszy imieniem Kazer. Wiemy za to, że zagramy na konsolach PlayStation (a jeśli spełnione zostaną wcześniejsze zapowiedzi, to także na pecetach).

Początkowo Lost Soul Aside było dziełem jednego developera, ale pieniądze od Sony umożliwiły dynamiczny rozwój projektu i zwiększenie zespołu do blisko 30 osób. Jakby tego było mało, twórcy nawiązali także współpracę z kompozytorem odpowiedzialnym wcześniej za ścieżkę dźwiękową gry Devil May Cry 5 – Cody Matthew Johnson potwierdził tę informację za pośrednictwem Twittera.

Thrilled to announce Im writing music for @Lost_Soul_Aside @UltiZeroGames the new gameplay reveal features a bunch of my music in the combat sequences! #LostSoulAside



The development team has been a dream to collaborate with & I cant wait to share more!https://t.co/LyTSGeWJ01