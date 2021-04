Sytuacja wokół Dying Light 2 powoli zaczyna wyglądać tak, jak od samego początku chcieli widzieć to gracze zainteresowani tym tytułem. Twórcy ujawniają coraz więcej informacji dotyczących rozgrywki.

Dużo akcji, mało strzelania. Jaki arsenał w Dying Light 2?

Po miesiącach niekiedy naprawdę niepokojących sygnałów, w ostatnich tygodniach z obozu zajmującego się Dying Light 2 płyną zdecydowanie lepiej brzmiące informacje. Przede wszystkim w ogóle przerwano dłuższy okres ciszy oficjalnym materiałem wideo i tym razem szybko pojawił się kolejny. Tymon Smektała, główny projektant gry, zdecydował się odpowiedzieć na kilka pytań nadsyłanych przez graczy.

To właśnie dzięki temu ponownie poruszono kwestię rozmiaru świata, jaki zostanie tutaj przygotowany. Wspominano już, że będzie bardzo duży. Jaki konkretnie? Dwukrotnie większy w porównaniu do pierwszego Dying Light. A trzeba pamiętać, że eksploracja możliwa będzie nie tylko poziomo, ale często również pionowo (wiele wysokich budynków, do których można się dostać).

Jeśli chodzi o zombie, można nastawiać się i na znane już osobniki i na nowe rodzaje. Często nie da się uniknąć starć, a w nich wykorzystywana będzie przede wszystkim broń biała. Jeśli chodzi o broń palną to ma ona stanowić tło, aczkolwiek co bardziej zawzięci będą mogli ją stworzyć z części zebranych podczas eksploracji. Nie oznacza to, że pojawią się wyłącznie pojedynki na krótkim dystansie, bo w Dying Light 2 dostępne będą np. łuk czy kusza.

Na pojazdy nie ma co liczyć

Mimo bardzo dużej mapy nie przewidziano opcji poruszania się po niej za pomocą pojazdów. Te mają zostać udostępnione graczom tylko w jednej, specjalnej misji.

Ponownie pojawi się za to linka z hakiem, ale korzystanie z niej ma wyglądać nieco inaczej (bardziej realistycznie). Tymon Smektała przedstawił jej działanie na przykładzie Spider-Mana i Tarzana, odpowiednio w Dying Light i Dying Light 2.

Kiedy premiera Dying Light 2?

Data premiery Dying Light 2 wciąż nie została ustalona. Twórcy trzymają się jednak zapewnień mówiących o tym, iż odbędzie się ona w tym roku. Jeśli chodzi o platformy docelowe to też niezmiennie wymienia się nie tylko PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale również starsze PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Dying Light

Warto zobaczyć również: