Lucy Liu dołącza do obsady Shazam! Fury of the Gods!

Pojawiają się kolejne dobre informacje w sprawie Shazam! Fury of the Gods, bowiem do obsady dołączyła znana aktorka.

Lucy Liu głównym złoczyńcą nadchodzącej ekranizacji.

Nie tak dawno informowaliśmy, że do obsady drugiego sezonu Wiedźmina dołączyło siedmioro nowych aktorów i aktorek. Nie jest to jednak jedyna produkcja, która ostatnimi czasy powiększyła swoje szeregi, bowiem jak poinformował sam reżyser filmu Shazam! Fury of the Gods – David F. Sandberg – do obsady filmu właśnie dołączyła Lucy Liu. Aktorka ma wcielić się w rolę złej Kalypso, czyli córki Tytana Atlasa (Billy Batson). W rolę jej siostry Hespery wcieli się Hellen Mirren. Liu zagrała w takich produkcjach jak „Kill Bill” i „Aniołki Charliego”. Zapowiedzią pojawienia się gwiazdy w filmie był tweet dodany przez Davida F. Sandberga, przedstawiający kadr z filmu „Kill Bill”, przerobiony tak, iż bohaterka Liu trzyma w ręce głowę samego Shazama.

Shazam! Fury of the Gods to kontynuacja filmu z 2019 roku.

„Shazam! Fury of the Gods” będzie kolejną częścią historii Billiego Batsona, który zamienił się w tytułowego superbohatera. W jego rolę wciela się Zachary Levi. Jest to ekranizacja kultowej serii komiksów studia DC Comics. Szczegóły fabuły nie są znane, ale najprawdopodobniej Shazam zmierzy się z potężnym Atlasem, oraz jego córkami. Film w reżyserii Davida F. Sandberga oraz Henry’ego Gaydena, najprawdopodobniej swoją premierę będzie miał 2 czerwca 2023 roku.

Źródło: Twitter, The Hollywood Reporter

