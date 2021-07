Małe AGD do domu i ogrodu

Jednymi z kluczowych elementów budujących infrastrukturę inteligentnego domu są czujniki. Te skutecznie zwiększają przede wszystkim bezpieczeństwo oraz komfort domowników. Jakie rodzaje sensorów można zainstalować w smart home i czym się charakteryzują?

Co to jest inteligentny dom?

Podstawowe elementy budujące inteligentny dom

Smart czujniki (czujniki ruchu, drzwi, temperatury etc.)

Instalowanie czujników w ramach inteligentnego domu

Ile kosztują czujniki smart?

Czy warto budować inteligentny dom ze smart czujnikami?

Inteligentny dom - czyli co?

Inteligentny dom, to taki, który wiele czynności na co dzień powtarzanych przez domowników potrafi wykonać automatycznie, w ramach z góry ustalonego harmonogramu lub na podstawie odczytów z konkretnych czujników.

Dzięki połączeniu z siecią Internet - użytkownik może kontrolować elementy inteligentnego domu z poziomu aplikacji na smartfona.

Decydując się utworzenie smart home otwieramy sobie drzwi na zwiększenie komfortu mieszkania, a jednocześnie poprawę własnego bezpieczeństwa.

Z czego składa się smart home?

Sterowanie ogrzewaniem w domu

Elementy inteligentnego domu dzielą się na trzy grupy:

urządzenia sterujące , które wykonują zadane czynności (np. inteligentne oświetlenie);

, które wykonują zadane czynności (np. inteligentne oświetlenie); czujniki , które monitorują określone parametry (czujniki temperatury, ruchu, zalania etc.);

, które monitorują określone parametry (czujniki temperatury, ruchu, zalania etc.); jednostka centralna integrująca wszystkie urządzenia w ramach jednej sieci, co w efekcie pozwala kontrolować wiele elementów jednocześnie.

Każde z urządzeń ma istotny wpływ na funkcjonowanie systemu jako ogółu i wyróżnienie najważniejszego jest niemal niemożliwe.

Czujniki w inteligentnym domu

Ich rolą jest monitorowanie określonych parametrów w inteligentnym domu.

Można dzięki nim na bieżąco mieć podgląd m.in. na temperaturę panującą wewnątrz, otwarcie drzwi i okien, a nawet kontrolować, czy podczas nieobecności domowników nie wystąpiło zalanie.

Zastosowanie smart sensorów może zostać znacznie rozszerzone poprzez ich integrację z elementami sterującymi.

Tym sposobem, posiadając w mieszkaniu inteligentną żarówkę oraz czujnik ruchu możliwe jest zaprogramowanie, aby oświetlenie uruchamiało się automatycznie, kiedy tylko ktoś z mieszkańców wejdzie do domu.

Inteligentne czujniki w połączeniu z elementami sterującymi są rozwiązaniem, które może zapewnić mieszkańcom oszczędność energii elektrycznej.

Czujnik temperatury i wilgotności

Czujnik temperatury i wilgotności dostarcza użytkownikom precyzyjnych pomiarów odnośnie warunków panujących w domu

Są to jedne z popularniejszych sensorów, na które decydują się użytkownicy. Ze względu na swój niewielki rozmiar oraz stosunkowo niską cenę - inteligentne czujniki temperatury i wilgotności można z łatwością zastosować właściwie w każdym pomieszczeniu w domu.

Najczęściej ich rolą jest pełnienie funkcji informacyjnej. Bez integracji z dodatkowymi urządzeniami - czujniki te pozwalają z dużą precyzją monitorować, jakie warunki obecnie panują wewnątrz (lub zewnątrz) mieszkania.

Zastosowanie kilku takich sensorów pozwala stworzyć namiastkę smart home i móc na bieżąco manualnie reagować na odczyty.

Jeśli natomiast system zostanie rozszerzony o inteligentne termostaty - w przypadku spadku temperatury w domu do zadanej wartości - możliwe jest automatyczne uruchomienie ogrzewania.

Czujniki temperatury i wilgotności w połączeniu z dodatkowymi akcesoriami to dobre rozwiązanie, jeśli chcemy zapewnić domownikom komfortowe warunki otoczenia.

Automatyczne regulowanie wilgotności w pomieszczeniu na podstawie wskazań z czujnika również nie będzie problemem, jeśli do infrastruktury zostanie włączony odpowiedni nawilżacz powietrza.

Czujnik ruchu

Inteligentne czujniki ruchu oprócz zwiększenia wygody mieszkańców mają również istotny wpływ na bezpieczeństwo.

Detektory ruchu można zintegrować z elementami sterującymi w smart home

Ich zasada działania, choć prosta - daje szereg możliwości. Jeśli w obszarze pola widzenia urządzenia zostanie wykryty ruch - zostanie wykonane konkretne działanie (w zależności od typu urządzenia, które zostało zintegrowane z czujnikiem).

Tak oto umieszczenie sensora ruchu na zewnątrz domu oraz połączenie go z alarmem lub kamerą do monitoringu pozwoli uruchomić sygnał dźwiękowy lub rozpocząć nagrywanie potencjalnego zagrożenia.

Jeśli natomiast chodzi o zastosowanie czujników ruchu pod kątem komfortu mieszkania - bez wątpienia świetne okaże się ich połączenie z systemem oświetlenia.

To, w jaki sposób odczyty zostaną wykorzystane zależy już tylko od fantazji i wymagań użytkowników, ale najbardziej podstawowym zastosowaniem zdecydowanie będzie uruchomienie oświetlenia w nocy, kiedy wstajemy z łóżka - bez konieczności szukania włącznika - albo też rozświetlenie przedpokoju zaraz po wejściu do domu.

Czujnik zalania

Detektory zalania to elementy inteligentnego domu, które dają o sobie znać tylko wówczas, kiedy wystąpi niepożądana awaria. Stosowanie ich nie wpłynie w jakikolwiek sposób na automatyzację czynności wykonywanych przez domowników.

Czujniki zalania umieszczone w okolicach pralki poinformują natychmiast, kiedy wystapi awaria

Pozwolą one jednak na nieco spokojniejsze spędzenie czasu poza domem, bez większego ryzyka, że w trakcie nieobecności mieszkanie zostanie zalane.

Choć szansa wystąpienia awarii nadal pozostanie niezmieniona - to czujnik zalania powiadomi właścicieli natychmiast, kiedy tylko wykryje kontakt z wodą. Dzięki temu możemy zareagować w możliwie krótkim czasie i usunąć usterkę, zanim spowoduje ona dużo większe szkody.

Czujniki zalania sprawdzą się nie tylko podczas długich wyjazdów, ale również na co dzień, kiedy awaria może wystąpić podczas obecności domowników.

W większości przypadków w zupełności wystarczające będzie zastosowanie jednego czujnika zalania w miejscu najbardziej podatnym na tego typu usterki - w łazience.

Czujnik dymu

Podobnie, jak w przypadku czujników zalania - sensory dymu są stosowane głównie dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Czujnik dymu może sygnalizować zagrożenie sygnałami dźwiękowymi lub świetlnymi

Rolą czujników dymu jest powiadomienie domowników o możliwości wystąpienia pożaru. Dzięki stałemu monitorowaniu powietrza, urządzenie potrafi zareagować zanim jeszcze pomieszczenie zostanie pokryte przez ogień.

Wykrycie niebezpieczeństwa automatycznie uruchamia odpowiedni alarm - mogą to być syreny alarmowe, alarm wizualny - ale także powiadomienie użytkownika wiadomością na smartfona.

Choć zasięg działania czujników dymu jest stosunkowo duży - najrozsądniejsze jest zastosowanie minimum dwóch takich urządzeń (w niewielkim mieszkaniu), aby zabezpieczona powierzchnia była jak największa.

Czujnik CO (czadu) i innych gazów

Działanie czujników gazu jest prawie identyczne, jak w przypadku czujników dymu. Ich zadaniem jest monitorowanie otoczenia pod kątem obecności stężenia gazów niebezpiecznych dla domowników.

Nieszczelność w istalacji doprowadzającej gaz jest wysoce niebezpieczna - odpowiednie czujniki zminimalizują zagrożenie zdrowia domowników

Jeśli urządzenie zarejestruje zbyt wysokie stężenie czadu, propanu, butanu etc., uruchomi system alarmowy (syreny, sygnały świetlne, powiadomienia na smartfona).

Usytuowanie sensorów czadu w okolicy instalacji doprowadzającej gaz skutecznie zwiększa poziom bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia awarii. Tego typu akcesoria są tym lepsze, im większy jest ich zasięg działania.

Czujnik otwarcia

Nie pamiętasz, czy okno w salonie na pewno jest zamknięte? A może obawiasz się potencjalnego włamania drzwiami wejściowymi? Właśnie w takich sytuacjach doskonale sprawdzi się czujnik otwarcia okien lub drzwi.

Niepożądane otwarcie drzwi lub okien poskutkuje wysłaniem stosownego powiadomienia do właściciela czujnika

To niewielkie produkty, których montaż zwykle odbywa się poprzez przyklejenie ich do wybranej powierzchni - i to właściwie tyle. Od teraz każde niepożądane otwarcie drzwi lub okna spowoduje wysłanie powiadomienia na smartfona właściciela, a nawet uruchomi sygnał alarmowy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Czujnik otwarcia można zastosować w garażu, by podczas otwierania bramy zostało uruchomione oświetlenie, a po jej zamknięciu - zgasło.

Innym zastosowaniem czujników otwarcia jest ich zintegrowanie z klimatyzacją. Ta może zostać uruchomiona, gdy czujnik zarejestruje zamknięcie wszystkich okien.

Czujnik jakości powietrza

Jakość powietrza, którym oddychamy ma dla nas coraz większe znaczenie. Jako społeczeństwo stale zwiększamy swoją świadomość odnośnie zanieczyszczeń, które notabene sami generujemy.

Nie dziwi więc obecność na rynku inteligentnych urządzeń czujników jakości powietrza.

Zanieczyszczenia w powietrzu istotnie wpływają na samopoczucie i koncentrację

Te potrafią stale monitorować, czy pomieszczenie, w którym przebywamy wymaga oczyszczenia powietrza (z wykorzystaniem dedykowanych oczyszczaczy powietrza), czy jednak warunki wewnątrz są optymalne zapewniając jednocześnie domownikom dobre samopoczucie.

Jakość powietrza, którym oddychamy jest niezwykle ważna - powinniśmy zatem zwracać na nią uwagę i reagować, jeśli będzie nieodpowiednia.

Sensory kontrolujące jakość powietrza w otoczeniu mogą automatycznie uruchomić wentylację, kiedy wykryją zbyt duże stężenie dwutlenku węgla lub zanieczyszczeń innego typu.

Czujnik oświetlenia

Włączenie do infrastruktury smart domu sensorów oświetlenia pozwoli domownikom zapomnieć o istnieniu fizycznych włączników światła. Jeśli poziom natężenia światła w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej wartości, automatycznie zostaną uruchomione wybrane źródła oświetlenia.

Sensory oświetlenia często posiadają wbudowany czujnik ruchu - to zwiększa ich obszar zastosowania

Zwykle czujniki tego rodzaju posiadają wbudowany detektor ruchu, który rozszerza ich zastosowanie. Oznacza to, że przechodząc korytarzem w ciągu dnia - nie zostanie wykonana żadna akcja, natomiast w nocy może to spowodować rozświetlenie otoczenia, w którym znajduje się człowiek.

Czujnik deszczu

Ze względu na swoje zastosowanie głównie w domach jednorodzinnych lub niewielkich obiektach przemysłowo-handlowych, czujniki deszczu nie są popularnymi urządzeniami. Należy jednak mieć na uwadze, że takowe istnieją i potrafią na swój sposób zwiększyć komfort mieszkania.

Jeśli czujnik wykryje brak opadów przez kilka dni - może uruchomić zraszacze w ogrodzie

Detektor deszczu informuje użytkownika, kiedy na obszarze, w którym został zainstalowany wykryje wystąpienie opadów lub też ich brak. Na podstawie tej informacji możliwe będzie automatyczne zamknięcie okien w przypadku deszczu, albo też uruchomienie systemu nawadniania, kiedy okolica pozostanie sucha przez określony czas.

Czujnik wiatru

Detektory wiatru oprócz dostarczania precyzyjnych informacji użytkownikowi, który na ich podstawie może z wyprzedzeniem reagować na wystąpienie niebezpiecznych anomalii pogodowych - będą również dobrym rozwiązaniem do kontrolowania zewnętrznych żaluzji.

Na podstawie odczytów z czujnika wiatru można automatycznie zamknąć zewnętrzne rolety

W sytuacji, kiedy siła wiatru przekroczy tę, którą ustalono jako “bezpieczną” - system smart home będzie mógł zabezpieczyć okna właśnie dzięki zamknięciu rolet.

Instalacja czujników w smart home

Detektory składające się na część systemu budującego inteligentny dom są z reguły proste w instalacji i dalszej obsłudze.

Montaż sensorów nie powinien sprawić najmniejszego problemu, natomiast interfejs dedykowanych aplikacji do ich obsługi oraz odczytu pomiarów zwykle jest intuicyjny.

Inteligentne czujniki to najczęściej urządzenia typu plug & play, tj. takie, które wystarczy podłączyć do zasilania lub położyć w wybranym miejscu (w przypadku inteligentnych produktów z własnym zasilaniem) - i tyle.

Aplikacje do obsługi systemów smart są intuicyjne w obsłudze

Producenci wielu rozwiązań oferują aplikację na smartfona, która pozwala na dokonywanie odczytów pomiarów zarejestrowanych przez czujniki. Dzięki niej możliwe jest kontrolowanie posiadanych urządzeń (tworzenie harmonogramów pracy), ale również monitorowanie zużycia energii elektrycznej.

Ceny inteligentnych czujników

Wbrew pozorom, inteligentne czujniki do zastosowania w smart home to stosunkowo tanie akcesoria. Mimo tego, że cena w dużej mierze zależy od producenta urządzenia - bez najmniejszego problemu można znaleźć na rynku produkty, które nie będą dużym wydatkiem dla przeciętnego Kowalskiego.

Najbardziej popularne czujniki temperatury i wilgotności można kupić już za niewiele ponad 30 zł (Xiaomi), nieco droższe będą m.in. rozwiązania Netatmo lub Aqara, których minimalne ceny oscylują w granicach 70 zł.

Wszystkie pozostałe rodzaje czujników to tak naprawdę podobny wydatek. Czujniki otwarcia drzwi i okien kosztują min. 30 zł (Sonoff), podobnie zresztą jak detektory ruchu oraz oświetlenia (min. 40 zł).

Nieco droższe są detektory gazów oraz zalania - w ich przypadku ceny zaczynają się od ok. 70 zł.

Czy warto inwestować w smart sensory?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie - jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo i komfort mieszkania? Jeśli nie jest to priorytet, to w takim razie obecność czujnika zalania, czy dymu nie sprawi, że poczujesz się lepiej.

Jeśli automatyzacja oświetlenia lub temperatury również Cię nie interesuje - to absolutnie nie przyda Ci się infrastruktura z inteligentnymi czujnikami.

Jeśli jednak obie te rzeczy z powyższego pytania uważasz za ważne - to tak naprawdę jedynym ograniczeniem jeśli chodzi o inwestowanie w smart czujniki może być budżet.

Rozsądnym rozwiązaniem jest budowanie sieci inteligentnych urządzeń krok po kroku, na tyle ile pozwolą fundusze.

Inteligentne czujniki potrafią działać samodzielnie, nie wymagają więc tworzenia im rozbudowanej infrastruktury.

Urządzenia smart home mają tę zaletę, że nie wymagają zbudowania dużej infrastruktury od razu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by systematycznie, z biegiem czasu instalować urządzenia, które pokrywają się z wymaganiami domowników.