Czas na kolejną nowość od Apple. Testujemy komputer Mac Studio z układem M2 Max. Opisujemy pierwsze wrażenia i podajemy wyniki kilku testów syntetycznych żebyście mogli poznać ten komputer takim, jaki jest naprawdę.

ocena redakcji:









4,7/5

Mac Studio z M2 Max

Prezentacja inaugurująca tegoroczną konferencję WWDC odbyła się 3 tygodnie temu, ale wielu fanów marki Apple na pewno na długo ją zapamięta. Zaprezentowano na niej nowe wersje systemów operacyjnych oraz trzy nowe komputery. Pierwszym z nich był 15-calowy MacBook Air, którego niedawno testowaliśmy. Jako drugi pokazany został odświeżony Mac Studio z układem M2 Max lub M2 Ultra. Ostatnim nowym komputerem okazał się Mac Pro z układem Apple Silicon, który oficjalnie zakończył erę procesorów marki Intel w komputerach firmy Apple.

Dziś zajmiemy się drugim z zaprezentowanych komputerów. Przetestowaliśmy Maca Studio wyposażonego w układ Apple Silicon M2 Max, 64 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 2 TB. Układ M2 Max w tym wariancie ma na swoim pokładzie 12-rdzeniowe CPU, 38-rdzeniowe GPU oraz 16-rdzeniowy system Neural Engine. Jest to więc jego mocniejsza wersja. Podstawowa posiada 30-rdzeniowy układ graficzny. Za testowany egzemplarz zapłacić trzeba 18699 złotych.

Nowy Mac Studio - co w pudełku?

Nie będzie niespodzianką, że i tym razem Apple nie rozpieszcza swoich klientów. W pudełku znajduje się komputer, przewód zasilający oraz skrócona instrukcja obsługi. Trudno powiedzieć co jeszcze powinno być w zestawie, ponieważ jest wszystko co niezbędne. Miłym dodatkiem byłaby klawiatura i myszka, ale przecież rzadko kiedy producent dorzuca tego typu akcesoria do zestawu.

Specyfikacja produktu Apple Mac Studio M2 Max [2 TB] Waga 2.70 kg

Wymiary (wys/sz/gł) 197 x 17 x 95 mm

Znaczki Super Wydajność

System operacyjny macOS Ventura

Procesor główny (nazwa) Apple M2 Max

Karta graficzna Apple M2 Max

Pamięć RAM 64 GB

Dysk twardy SSD 2 TB

Złącza RJ-45, 1x HDMI, 4x Thunderbolt 3, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 2x USB-C 3.2 gen 2 rozwiń

Zanim przejdziemy do szczegółowej specyfikacji technicznej, zacznijmy od tego czym w ogóle jest Mac Studio. Podobnie jak testowany jakiś czas temu Mac mini z M2 Pro model Studio to także komputer typu nettop, czyli niewielkich rozmiarów urządzenie, które można na przykład położyć na biurku lub zamontować z tyłu monitora.

Obudowa ma formę prostopadłościanu o wymiarach 19,7 na 19,7 na 9,5 centymetra. Mac Studio jest więc ponad dwa razy wyższy od Maca mini. Oba komputery dość znacznie różnią się także wagą. Mini waży 1,28 kilograma, a w przypadku modelu Studio masa zależy od rodzaju zastosowanego procesora. Wariant z układem Max waży 2,7 kilograma, a w przypadku układu M2 Ultra wynosi ona 3,6 kilograma.

Wspominałem już o układzie M2 Max, ale warto jeszcze dodać, że w tej konfiguracji jego CPU posiada 8 rdzeni zapewniających wydajność i 4 energooszczędne rdzenie. Jednym z jego istotnych elementów są silniki multimedialne zapewniające sprzętową akcelerację obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW służące do kodowania i dekodowania wideo. Maksymalna ilość pamięci operacyjnej, którą potrafi obsłużyć ten układ to 96 GB, a jej przepustowość wynosi 400 GB/s.

Mac Studio pobsługuje do pięciu wyświetlaczy zewnętrznych. Na stronie producenta znajduje się informacja, że można je skonfigurować na dwa sposoby:

cztery wyświetlacze 6K przy 60 Hz podłączone do portu Thunderbolt i jeden wyświetlacz 4K przy 60 Hz podłączony do portu HDMI,

dwa wyświetlacze 6K przy 60 Hz podłączone do portu Thunderbolt i jeden wyświetlacz 8K przy 60 Hz albo 4K przy 240 Hz podłączony do portu HDMI.

A jeśli już o portach mowa. Mac Studio ma ich o wiele więcej niż Mac mini. Z tyłu znajdują się.

Mac Studio porty

Cztery porty Thunderbolt 4 obsługujące: Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s) DisplayPort USB 4 (do 40 Gb/s) USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s)

Dwa porty USB‑A (do 5 Gb/s)

Port HDMI z obsługą dźwięku wielokanałowego

Ethernet 10 Gb

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z obsługą słuchawek o wysokiej impedancji

Na tym jednak nie koniec. Trzy dodatkowe gniazda znajdują się z przodu:

dwa porty USB‑C (do 10 Gb/s),

gniazdo na kartę SDXC (UHS‑II).

Przydadzą się one na przykład fotografom, którzy nie będą musieli gimnastykować się chcąc skopiować zdjęcia z karty pamięci czy podłączyć do tego komputera aparat bądź kamerę. Pozostaje jeszcze kwestia komunikacji. Nowy Mac Studio obsługuje Wi-Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.3.

Mac Studio M2 Max - testy syntetyczne

Tradycją jest już to, że w przypadku komputerów Mac, przeprowadzamy kilka testów benchmarkowych, które weryfikują ich wydajność oraz pozwalają na porównanie jej z innymi komputerami. Poniżej znajdziecie wyniki naszego standardowego zestawu testów.

Geekbench 6 Cpu Single Core

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 2560 MacBook Air 13 M1 256 2382 MacBook Studio M2 Max 2 TB 2850 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 1960

Geekbench 6 Cpu Multi Core

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 10025 MacBook Air 13 M1 256 8781 MacBook Studio M2 Max 2 TB 15029 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 15125

Geekbench 6 Metal

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 45614 MacBook Air 13 M1 256 30275 MacBook Studio M2 Max 2 TB 143576 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 52554

Geekbench 6 Opencl

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 27892 MacBook Air 13 M1 256 18367 MacBook Studio M2 Max 2 TB 86154

Blacmagic Disc Write

Mb/s, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 3037 MacBook Air 13 M1 256 2164 MacBook Studio M2 Max 2 TB 6532 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 6138

Blackmagic Disc Read

Mb/s, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 2811,8 MacBook Air 13 M1 256 2971 MacBook Studio M2 Max 2 TB 5312 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 4917

Blackmagic Raw 8k CPU

fps, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 26 MacBook Air 13 M1 256 20 MacBook Studio M2 Max 2 TB 46 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 42

Blackmagic Raw 8k GPU

fps, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 59 MacBook Air 13 M1 256 38 MacBook Studio M2 Max 2 TB 228 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 166

Cinebench R23 Single Core

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 7883 MacBook Air 13 M1 256 6640 MacBook Studio M2 Max 2 TB 14834 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 14745

Cinebench R23 Multi Core

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 1588 MacBook Air 13 M1 256 1492 MacBook Studio M2 Max 2 TB 1748 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 1636

Cinebench R23 Mp Ratio

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 4,97 MacBook Air 13 M1 256 4,45 MacBook Studio M2 Max 2 TB 8,49

Speedometer 2.0

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 15 M2 1 TB 412 MacBook Air 13 M1 256 355 MacBook Studio M2 Max 2 TB 443 MacBook Mini M2 Pro 1 TB 407

Mac Studio M2 Max - Geekbench 6

Ogólna wydajność CPU oraz GPU.



Wydajność CPU



Wydajność GPU

Mac Studio M2 Max z dyskiem 2 TB - BlackMagic Disc

Prędkość odczytu i zapisu danych na dysku SSD.

Mac Studio M2 Max - BlackMagic RAW

Test wydajności CPU i GPU podczas dekodowania obrazów w wysokiej rozdzielczości. Próbka 8K (12:1).

Mac Studio M2 Max - Cinebench R23

Zdecydowanie bardziej wymagający niż Geekbench 6 test całego systemu.



Testy Single Core



Testy Multi Core



MP Ratio

Mac Studio M2 Max - GFX Bench 5.0

Test wydajności układu graficznego w grach.



High-Level Tests



Low-level Tests

Mac Studio M2 Max - Speedometer 2.0

Responsywność przeglądarki Safari.

Dla kogo Mac Studio z M2 Max?

Warto być świadomym, że Mac Studio to komputer dla profesjonalistów, czyli ludzi, którzy potrzebują komputera w pracy, a w dodatku musi on być bardzo wydajny. Tego typu urządzenie przyda się na przykład fotografom, grafikom, architektom, filmowcom, deweloperom, muzykom czy projektantom grafiki 3D.

Nie jest to zatem komputer do typowo domowego użytku albo na przykład do hotelowej recepcji. Do mniej wymagających zadań w zupełności wystarczą wspominane kilka razy Mac mini czy 15-calowy, a nawet 13-calowy MacBook Air.

Wystarczy dodać, że najdroższa konfiguracja Maca Studio z układem M2 Ultra jest taka sama jak w przypadku Maca Pro - najdroższego komputera Apple, za który zapłacić trzeba niemal 70 tysięcy złotych. Różnicą jest jednak to, że model Pro posiada gniazda PCIe, dzięki którym można go rozbudować.

Opinia o Apple Mac Studio M2 Max [2 TB] Plusy wysoka wydajność,

niewielkie rozmiary,

szybki dysk SSD, Minusy wysoka cena