Tim Cook, prezes firmy Apple, zapowiedział premierę nowego produktu. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu pojawi się MacBook Air M4. Podsumowujemy dotychczasowe plotki dotyczące tego komputera.

MacBook Air M4 - kiedy premiera?

Przed chwilą Tim Cook zapowiedział kolejną premierę nowego produktu marki Apple. W serwisie X opublikował wpis, według którego nowe urządzenie pojawi się jeszcze w tym tygodniu. Krótki film zawierający slogan „There’s something in the AIR” (jest coś w powietrzu) sugeruje, że chodzi prawdopodobnie o nowe modele MacBooków Air, które wyposażone będą w układ M4.

Przypomnijmy, że taki sam slogan wykorzystany został przed premierą MacBooka Air pierwszej generacji, która odbyła się w 2008 roku. Tak jak w przypadku iPhone 16e, nowe MacBooki Air zaprezentowane zostaną w formie komunikatu prasowego na stronie Apple Newsroom.

MacBook Air M4 - co wiadomo?

Według Marka Gurmana z agencji prasowej Bloomberg, nowe MacBooki Air wyglądać będą niemal tak samo jak bieżąca generacja, czyli modele z układem M3. Tym razem także należy spodziewać się dwóch komputerów - 13-calowego i 15-calowego modelu.

MacBook Air z M3

Nowością ma być przede wszystkim czip Apple Silicon M4 z 10-rdzeniowym CPU i 10-rdzeniowym GPU, który jest o około 25% szybszy od poprzednika. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku firma Apple zwiększyła minimalną ilość pamięci RAM w MacBookach Air z 8 do 16 GB. Analitycy spodziewają się więc, że podstawowy model wyposażony będzie w 16 GB RAM, a w maksymalnej konfiguracji pojemność wyniesie 32 GB. Mówi się także o wydłużonym czasie pracy na baterii w porównaniu do modeli z M3.

Co więcej, prawdopodobne jest też wykorzystanie ulepszonej kamery ze wsparciem dla funkcji Centrum Uwagi. Komputery mają być także wyposażone w trzy porty Thunderbolt 4. Mówi się także o tym, że dzięki nowemu procesorowi graficznemu nowe MacBooki Air będą obsługiwać dwa zewnętrzne wyświetlacze przy otwartej pokrywie.

Źródła: Tim Cook/ X, Mark Gurman/ Power On