W sieci pojawiły się pierwsze recenzje MacBooka Air z układem M2. Szybko okazało się, że nagłośnione ostatnio problemy związane z dyskiem SSD w modelach Pro dotyczą także MacBooków Air.

Wolne dyski SSD w MacBookach z M2

Przypomnijmy, że na początku miesiąca redaktorzy serwisu iFixit odkryli, że dysk o pojemności 256 GB montowany w MacBookach Pro z M2 jest dużo wolniejszy od tego, którym dysponują modele poprzedniej generacji z układem M1. W starszych modelach wykorzystano dwa układy pamięci, dzięki czemu ich wydajność była znacznie większa, ponieważ operacje na plikach wykonywane były równolegle przez oba moduły. W nowych komputerach postawiono na jeden moduł.



MacBook Pro z M2

Jedna z pierwszych recenzji MacBooka Air z układem M2 opublikowana została na łamach serwisu The Verge. Okazało się, że podstawowy model tego komputera posiada jeden układ pamięci masowej, tak samo jak w przypadku MacBooków Pro.

Po niemal trzech tygodniach do tematu odniosła się firma Apple. W oświadczeniu wydanym dla The Verge stwierdzono, że chociaż podczas testów komputery mogą osiągać gorsze wyniki, to rzeczywista wydajność jest wyższa niż w przypadku modeli z M1. Nowe układy pamięci masowej są podobno znacznie lepsze od tych, które używane były wcześniej.

Oświadczenie Apple nie jest do końca jasne. Nie wiadomo czy chodzi o wydajność dysków SSD czy całego systemu. Wiadomo jednak, że obecnie nie warto kupować komputerów z układem M2, które wyposażone są w dysk SSD o pojemności 256 GB. Testy wykazują, że ich wydajność jest dużo niższa od modeli z większą pamięcią masową.

Jeśli nie macie zamiaru wydawać pieniędzy na konfiguracje z większą pamięcią, to warto sięgnąć po sprawdzone modele z układem M1, które są przy tym dużo tańsze.

Źródło: The Verge, Grafika: stopklatka z https://www.youtube.com/watch?v=NuheiTNzLd8&