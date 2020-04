Apple borykało się już w przeszłości z aferami określanymi mianem Chargegate. Czyżby właśnie rodziła się kolejna, tym razem z laptopami MacBook Pro w roli głównej?

MacBook Pro nie powinien być ładowany z lewej strony? Niepokojące wyniki testów

Swojego czasu głośno było chociażby o problemach z ładowaniem smartfonów iPhone XS oraz iPhone XS Max, ale ostatecznie okazały się one niewielkie i zostały szybko rozwiązane. Tym razem temat wydaje się nieco poważniejszy i to nie tylko dlatego, że dotyczy większych urządzeń, a mianowicie laptopów MacBook Pro (przynajmniej wybranych). W skrajnych przypadkach może dojść do poważnych konsekwencji.

Na swojej stronie internetowej Apple stwierdza, że ​​MacBook Pro może być ładowany z dowolnego portu. Pojawiające się w sieci informacje poparte testami sugerują jednak coś innego. Możliwe, że istnieje tu właściwy i niewłaściwy sposób ładowania. Użytkownik posługujący się nickiem StackExchange zwraca uwagę na dane z Activity Monitor, które pokazują niepokojąco zachowujący się proces kernel_task (odpowiedzialny za zarządzanie temperaturą procesora). Tak mocno obciąża on procesor, że niekiedy prowadzi to do znacznego wzrostu temperatury i spadku wydajności laptopa (tutaj to MacBook Pro 2017). Od razu dodajmy, że złota rada dotycząca restartu komputera w tym przypadku niczego nie dawała.

Krótkie śledztwo doprowadziło do wyjaśnienia tego, kiedy problem występuje. Okazuje się, że w momencie, w którym do portów z lewej strony laptopa jednocześnie podłączona jest ładowarka oraz jakiekolwiek urządzenie peryferyjne. Takie wnioski zgadzają się ze wskazaniami czujników monitorujących porty Thunderbolt.

Jak ładować MacBooka Pro? Wybór złącza może mieć znaczenie

Sytuacja nie występuje w momencie, kiedy ładowarka podłączana jest z prawej strony laptopa. Nie znaczy to, że każdy musi obawiać się powyższego problemu. Póki co sugeruje się, że na baczności powinni mieć się posiadacze dwóch modeli: 15-calowego MacBooka Pro 2017 i 16-calowego MacBooka Pro 2019.

Apple nie wydało żadnego komentarza w tej sprawie.

Źródło: techspot

