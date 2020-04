Apple wprowadzi do laptopów MacBook swoje procesory ARM? Pierwsze pogłoski o takim scenariuszu pojawiły się kilka tygodni temu, ale teraz potwierdzają go najnowsze doniesienia serwisu Bloomberg. Poznaliśmy też szczegóły techniczne nowych układów.

Bloomberg potwierdza laptopy Apple MacBook z procesorami ARM

Redaktorzy serwisu Bloomberg powołują się na anonimowe źródła w fabryce TSMC, która odpowiada za produkcję nowych układów Apple’a (również tych nadchodzących). Gigant z Cupertino podobno pracuje co najmniej nad trzema nowymi procesorami, które mają bazować na architekturze ARM i zostaną wykonane w 5-nanometrowej litografii. Potwierdzałoby to wcześniejsze przecieki.

Zaskoczeniem może być specyfikacja procesorów, bo mają one dysponować aż dwunastoma rdzeniami – ośmioma wydajnymi Firestorm i czterema energooszczędnymi Icestorm. Jednostka miałaby możliwość przełączania rdzeni, co zapewniłoby kompromis między dobrą wydajnością a długim czasem pracy na baterii (podobne rozwiązanie jest stosowane w procesorach ARM w smartfonach).

Jeżeli jednak liczycie na mocarny sprzęt, musimy Was zmartwić – redaktorzy wskazują, że pierwsze jednostki Apple’a nie będą dorównywać układom Intela. Mówi się o konstrukcji zbliżonej do układów A14, a więc nowych chipów dla smartfonów iPhone i tabletów iPad (przy czym takie układy miałyby bez problemu obsługiwać system MacOS).

Dlaczego Apple chce wydać laptopy MacBook z procesorem ARM?

No właśnie, do tej pory w laptopach Apple’a stosowane były procesory Intela. Dlaczego producent chce przejść na układy ARM? Powody są co najmniej dwa – uniezależnienie się od innych dostawców i wyróżnienie się na tle konkurencji. Oby tylko sprzęty z nadgryzionym jabłkiem nie wyróżniały się tragicznie słabą wydajnością.

Według wstępnych założeń, w przyszłym roku ma pojawić się co najmniej jeden MacBook z procesorem ARM. Nie wiadomo jednak czy globalny kryzys nie wpłynie na opóźnienie dostaw poszczególnych komponentów, co miałoby też wpływ na termin premiery urządzenia.

Źródło: Bloomberg, FanzLive (foto)

