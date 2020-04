Z informacji zamieszczonych we wniosku patentowym złożonym w USPTO (United States Patent and Trademark Office) wynika, że Apple opracowuje metodę dwukierunkowego indukcyjnego ładowania między urządzeniami elektronicznym. Chodzi tu o MacBooki, a także tablety iPad, smartfony iPhone oraz inteligentne zegarki Apple Watch.

Wprawdzie mowa o dwóch kierunkach, ale najbardziej rozsądny scenariusz powinien zakładać, że to większe urządzenie będzie oddawać energię mniejszemu. Skorzystanie z rozwiązania omawianego we wniosku patentowym byłoby bardzo proste, użytkownik musiałby jednie umieścić smartfona na MacBooku.

Często jest tak, że producenci kończą swoje plany na patentach. W tym przypadku powinno być jednak inaczej, omawiane rozwiązanie wydaje się wręcz koniecznością w sprzętach Apple, coraz śmielej poczynają sobie bowiem na tym polu konkurenci.

Omawiany wniosek pochodzi z grudnia zeszłego roku, aczkolwiek nie jest zupełnie nowy. To zmodyfikowana wersja wcześniejszych, podobnych wniosków, które Apple składa już od kilku lat. Nie brakowało zresztą głosów, że już w przypadku zeszłorocznych iPhone'ów było o krok od zaimplementowania dwukierunkowego ładowania zwrotnego.

Reliable sources are saying iPhone 11 and 11 Pro do include the hardware for bilateral charging, but that it is software disabled. Uncertain whether this was removed prior to final production run.