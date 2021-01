Świat gier i świat kina łączą się dość często. Niekiedy mniej, niekiedy bardziej i z różnym skutkiem, ale zapowiedzi zazwyczaj budzą spore emocje i nadzieje. Nie inaczej jest tym razem. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że powstaje gra o Jamesie Bondzie, a dziś potwierdzono, że Machine Games tworzy grę o przygodach Indiany Jonesa.

Dobrze znany z filmowej sagi archeolog i poszukiwacz przygód gościł już na komputerach i konsolach w niejednej grze, ale wszystkie mają już sporo lat na karku i trudno określać je mianem wielkich hitów. Tym razem może być inaczej, za nową grę biorą się bowiem Lucasfilm Games, Bethesda i Machine Games, studio mające wielu sympatyków z racji serii Wolfenstein. Niestety na ten moment nie wiadomo nic więcej poza tym, iż rolę producenta wykonawczego objął w tym przypadku Todd Howard.

„Todd jest wieloletnim fanem Indiany i przez ponad dekadę próbował stworzyć taką grę. Jestem niezmiernie podekscytowany współpracą z wielokrotnie nagradzanym zespołem Machine Games idealnie pasującym do tego bohatera.” - Pete Hines, wiceprezes ds. marketingu Bethesdy

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news!