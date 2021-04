Nie wypada zaprzeczać, że seria Indiana Jones zajmuje wysoką pozycję na listach popularnych i lubianych filmów przygodowych. Nowa część sagi z archeologiem i poszukiwaczem przygód w roli głównej zaczyna wychodzić z cienia.

Kiedy do kina na nowy film Indiana Jones?

Można powiedzieć, że wreszcie, ponieważ od dłuższego czasu w temacie Indiana Jones 5 (nie zostało to jeszcze potwierdzone jako ostateczny tytuł) panowała głucha cisza. Do tego stopnia, że więcej zaczęto mówić o nowej grze Machine Games poświęconej temu bohaterowi. Dziś Disney wreszcie przypomniał sobie i fanom o omawianym tu filmie. Co ważne, dystrybutor zdecydował się podać konkretne informacje.

Indiana Jones 5 ma trafić do kin 29 lipca przyszłego roku. Oczywiście są to plany na teraz, w aktualnej sytuacji trudno mieć pewność, że nie zostaną zmienione. Tym bardziej, że zdjęcia na planie dopiero mają się rozpocząć, założenia są takie, iż stanie się to latem.

A new #IndianaJones adventure begins July 29, 2022. Phoebe Waller-Bridge joins the cast alongside Harrison Ford in the fifth installment of the iconic franchise. The inimitable John Williams will also return to score the film. pic.twitter.com/Qh8nvFiQsE — Disney (@Disney) April 9, 2021

Phoebe Waller-Bridge u boku Harrisona Forda

Trudno wyobrazić sobie tutaj brak Harrisona Forda, na szczęście nie będzie to konieczne. Od samego początku informowano, iż to właśnie ten aktor ponownie wcieli się w głównego bohatera. Zagadką była natomiast pozostała część obsady, teraz w małym stopniu się to zmieniło.

Potwierdzono bowiem, iż w filmie wystąpi również Phoebe Waller-Bridge znana głównie z serialu Fleabag, a mająca w CV również rolę w Han Solo: Gwiezdne Wojny - Historie. Szczegóły dotyczące tego kogo zagra Phoebe Waller-Bridge nie są niestety znane. Podobnie jak szczegóły dotyczące fabuły.

Cieszyć może natomiast informacja o tym, iż muzykę do filmu skomponuje John Williams. Reżyserią zajmuje się James Mangold, aczkolwiek w pracach bierze udział również Steven Spielberg. Pełni rolę producenta.

