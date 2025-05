Mafia: The Old Country wychodzi z ukrycia. Poznaliśmy wreszcie datę premiery, cenę gry, szczegóły poszczególnych edycji. Zamówienia przedpremierowe już ruszyły, nie mogło zabraknąć widowiskowego, klimatycznego zwiastuna.

To zdecydowanie jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2025 r. Premiera Mafia: The Old Country odbędzie się 8 sierpnia. Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Jakie atrakcje przygotowali deweloperzy z Hangar 13 wraz z wydawcą 2K?

Mafia: The Old Country na zwiastunie

Produkcja łączy w sobie rozbudowaną historię z dynamiczną akcją, oferując emocjonującą i angażującą opowieść, pełną zwrotów akcji, tak charakterystycznych dla cenionych sag kryminalnych. W tym wszystkim Sycylia roku 1900 oraz początki powstania mafii.

Zwiastun skupia się na umiejętnościach Enzo – protagonisty Mafia: The Old Country. Walka wręcz, posługiwanie się bronią palną, prowadzenia pojazdów, jazda konna, skradanie. Słowem: szeroki wachlarz zdolności. Produkcja napędzana jest silnikiem Unreal Engine 5.

Cena gry Mafia: The Old Country

Zamówienia przedpremierowe już ruszyły. Standardowa edycja Mafia: The Old Country kosztuje 219 zł. Edycja Deluxe kosztuje natomiast 259 zł i oferuje szereg elementów kosmetycznych wraz z ścieżką dźwiękową oraz cyfrowym albumem z grafikami.

Marka cieszy się sporą popularnością. Począwszy od 2002 roku, sprzedano łącznie ponad 38 milionów egzemplarzy gier z serii Mafia na konsolach i PC. Z pewnością Mafia: The Old Country dołoży swoje do tego wyniku.

Jaki PC do Mafia: The Old Country?

Na platformie Steam pojawiły się wymagania sprzętowe dla Mafia: The Old Country. Jeśli się nie zmienią w przyszłości, to należy liczyć się z takim sprzętem:

Wymagania minimalne

System operacyjny: Windows 10 / 11

Procesor: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 55 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi : wymagany dysk SSD, ustawienia graficzne: średnie, rozdzielczość: 1080p.

Zalecana konfiguracja

System operacyjny: Windows 10 / 11

Procesor: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

Pamięć RAM: 32 GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 55 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: wymagany dysk SSD, ustawienia graficzne: wysokie, rozdzielczość: 1440p.

