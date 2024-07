Magazyny energii w Polsce. Ile ich jest?

Magazynowanie energii może być kluczowym elementem rozwoju odnawialnych źródeł energii. Magazyny pozwalają bowiem na odsunięcie w czasie konieczności zużycia generowanej w elektrowniach energii. W Polsce magazynów nie ma wiele, ale to się może zmienić.

Urząd Regulacji Energetyki przyjrzał się magazynom energii w Polsce. Dokonał podsumowania, z którego wynika, że rynek magazynowania energii nie ma się w naszym kraju najlepiej. Magazyny o mocy w przedziale 50 kW-10 MW muszą być wpisane do rejestru magazynów energii elektrycznej.

Z obowiązku prowadzenia rejestru wywiązuje się 54 operatorów mających status OSD i OSP, czyli 28 proc. wszystkich tego rodzaju podmiotów w Polsce. W przypadku 47 operatorów rejestry były puste, ponieważ do sieci nie były przyłączone żadne magazyny energii.

Pięciu największych operatorów odnotowało tylko 12 magazynów energii o łącznej mocy 1464,5 MW. W połowie z nich wykorzystywane są baterie litowo-jonowe. Najwięcej energii elektrycznej magazynuje się jednak w elektrowniach szczytowo-pompowych. Ich łączna moc stanowiła 85 proc. całkowitej mocy magazynów w rejestrach największych operatorów.

Przyszłość magazynowania energii w Polsce

Z raportu URE wynika, że w wyniku akcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2028 kontrakty mocowe zawarto na 33 magazyny energii. Oznaczałoby to sześciokrotny wzrost w stosunku do wyników aukcji głównej z 2022 r.

URE widzi szanse na rozwój rynku magazynowania energii w Polsce w zmianie zasad bilansowania. Reforma rynku bilansującego zakłada zmianę okresu rozliczania energii bilansującej z oraz niezbilansowania z jednej godziny na 15 minut. Ma to poprawić wycenę energii w czasie rzeczywistym, co z kolei sprawi, że magazyny energii odegrają większą rolę w świadczeniu usług elastyczności i optymalizacji pracy sieci. Jak twierdzi redakcja gramwzielone.pl, ma zwiększyć to efektywność finansową inwestycji.