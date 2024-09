Trwa szósta już z kolei rocznicowa wyprzedaż w sklepie internetowym Geekbuying.pl. Warto się nią zainteresować nie tylko z uwagi na promocyjne cięcie cen nawet o 70 proc., ale też bardzo ciekawy asortyment, o który trudno w innych sklepach.

Jesień często kojarzona jest z chłodem, wilgocią i depresją. Ale nawet ta pora roku ma swoje przebłyski słońca oraz piękną, pastelową paletę kolorów spadających liści. W tym roku do pozytywnych akcentów jesieni wypada zaliczyć też szóstą rocznicową wyprzedaż w Geekbuying.pl. Zwłaszcza jeśli ktoś jest miłośnikiem nowinek technicznych, fajnych gadżetów i aktywnego życia w ruchu. Ruchu napędzanego elektrycznością.



źródło: materiał partnera

Jedziemy z promocją

Z czym kojarzy się nam elektromobilność? Jest spora szansa, że przede wszystkim ze zdobywającym coraz większą popularność wynalazkiem, jakim jest elektryczna hulajnoga. A skoro to skojarzenie jest tak oczywiste, to w 6. rocznicowej wyprzedaży Geekbuying.pl nie mogło zabraknąć świetnej oferty promocyjnej właśnie na taki sprzęt. Terenową hulajnogę KuKirin G2 kupimy teraz już za 2199 zł, czyli o okrągłe trzysta złotych mniej niż poza jesienną wyprzedażą.



źródło: materiał partnera

Ten model przeznaczony jest dla osób, którym zdarza się zjechać z utartych dróg na te mniej uczęszczane. Duże, dziesięciocalowe, terenowe opony próżniowe, wyposażone w najbezpieczniejsze hamulce tarczowe oraz amortyzowane czteroramieniowym zawieszeniem doskonale poradzą sobie w różnych warunkach. Także tych jesiennych. Zwłaszcza że są napędzane bardzo mocnym, 800-watowym silnikiem, który w parze z pojemnym akumulatorem pozwoli przejechać do 55 kilometrów na jednym ładowaniu.

Pełny tysiąc złotych można z kolei zaoszczędzić na elektrycznym motorowerze Eleglide M2. Jego standardowa cena to 4199 zł, ale w czasie rocznicowej wyprzedaży Geekbuying.pl oferuje go za jedyne 3199 zł! I jest to naprawdę świetna okazja. W takiej cenie trudno będzie znaleźć sprzęt z bezszczotkowym silnikiem 250 W, który pozwala rozwinąć maksymalną prędkości do 25 km/h i przejechać w trybie wspomagania nawet do 125 km na jednym, wymiennym akumulatorze. Eleglide M2 ze swoimi dużymi, 29-calowymi kołami, hydraulicznymi hamulcami tarczowymi oraz również hydraulicznym zawieszeniem klasy premium to prawdziwa gratka dla tych, którzy lubią lub muszą spędzać dużo czasu na rowerze.



źródło: materiał partnera

Jeszcze więcej mobilności

Jak wygląda przenośny komputer osobisty? Oczywiście – jak laptop. Nie zawsze jednak, ponieważ istnieją także inne, na dodatek bardzo ciekawe opcje. Jedną z nich jest Mini PC GEEKOM Air12, czyli pełnoprawny komputer stacjonarny zamknięty w małej, lekkiej kosteczce, którą można wszędzie ze sobą zabrać. I to już za 1099 zł, bo w promocji sklepu Geekbuying.pl można ten sprytny sprzęt kupić teraz o 200 złotych taniej! Napędzany nowoczesnym procesorem Intel Alder Lake N100 i wyposażony w 16 GB bardzo szybkiej pamięci RAM DDR5 oraz dysk SSD 512 GB, ten komputer może się sprawdzić w bardzo wielu rolach – od rodzinnego centrum rozrywki podłączonego do telewizora w salonie aż do różnorodnych zastosowań biznesowych i profesjonalnych. Można go podłączyć do dowolnego ekranu, a nawet kilku ekranów. Potem wystarczy już tylko bezprzewodowa klawiatura i myszka oraz podłączenie do sieci za pomocą protokołu Wi-Fi 6 lub kabla Ethernet, żeby zmienić dowolne miejsce w swoje biuro lub prywatną salę kinową.



źródło: materiał partnera

Geekbuying.pl ma również coś dla graczy, którzy lubią pozostawać w ruchu. Ręczny PC gamingowy GPD WIN Max 2 2024 to odpowiedź na modły tych wszystkich, którzy chcą przenośnego komputera obsługującego gry PC, ale nie mogą grać na tak małych ekranikach, w jakie wyposażone są handheldy. Ten komputer, z 10-calowym ekranem wysokiej rozdzielczości, wbudowanym kontrolerem oraz pełną klawiaturą, jest złotym środkiem między małą konsolką a dużym laptopem. I choć jest na tyle lekki, że można go wygodnie trzymać w dłoniach w czasie grania, to nie brakuje mu wcale mocy. Tę zapewnia mu konfiguracja z procesorem AMD Ryzen 7, układem graficznym AMD Radeon 680M, 32 GB RAM LPDDRX5 oraz dyskiem SSD o pojemności aż 2 TB! Ten zaskakująco wydajny przy swoich rozmiarach komputer ma nawet modem 4G LTE, który czyni jego posiadacza niezależnym od lokalnej sieci Wi-Fi! I jest teraz dostępny w sklepie Geekbuying.pl w cenie niższej o 200 zł!



źródło: materiał partnera

Największym hitem elektromobilności w rocznicowej wyprzedaży Geekbuying.pl, zarówno pod względem rozmiarów, jak i niesamowicie atrakcyjnego rabatu cenowego, jest jednak FOSSiBOT F2400, czyli potężna, przenośna stacja zasilania. To taki duży powerbank, do którego można podłączyć dosłownie każde urządzenie elektryczne. Nie tylko smartfona, laptopa czy drona, ale nawet lodówkę, mikrofalówkę, elektronarzędzia czy nawet elektryczny samochód! Moc wyjściowa 2400 W pozwala tej stacji zapewnić zasilanie praktycznie wszystkiemu. I to na długo, bo pojemność tego akumulatora wynosi ponad dwie kilowatogodziny! To idealny towarzysz wyjazdów, kempingów i wypadów na działkę, ale też świetna opcja na zasilanie zapasowe w domu. Można by powiedzieć, że najlepsze w nim jest to, że można go w pełni naładować zarówno z sieci, jak i z paneli słonecznych. I to już w 90 minut! Ale jego największą zaletą jest cena. W jesiennej promocji Geekbuying.pl można ten zwykle kosztujący 6999 zł sprzęt kupić już za 3414 złote, czyli mniej niż połowę! Takie zniżki nie zdarzają się często!



źródło: materiał partnera

Ta wyprzedaż dobrze wygląda

Powyższe propozycje oczywiście nie wyczerpują listy produktów przecenionych w ramach 6. rocznicowej wyprzedaży na Geekbuying.pl. Można tam znaleźć o wiele więcej ciekawych propozycji z bardzo atrakcyjnymi rabatami. I choć nie wszystkie są spod znaku elektromobilności, jak te wcześniej wymienione, to również warto im się przyjrzeć. Zwłaszcza jeśli są na przykład niesamowitym, ultraszerokim monitorem TITAN ARMY, który kosztuje teraz tylko 2679 zł! Ten wyświetlacz o przekątnej 49 cali, wyjątkowych proporcjach 32:9 i krzywizną 1800R otacza obrazem nie tylko w przenośni, ale również dosłownie. Niesamowite doznania gamingowe są tu gwarantowane. Podobnie jak mnóstwo łatwo dostępnej przestrzeni roboczej dla tych, którzy w pracy potrzebują więcej niż jednego ekranu. Dzięki TITAN ARMY wystarczy im już tylko ten.



źródło: materiał partnera