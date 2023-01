Władze Australii ostrzegają społeczeństwo, by nie dotykać radioaktywnej kapsuły w wypadku jej odnalezienia. Kapsułka zawiera radioaktywny cez-137 i może znajdować się gdzieś na odcinku drogi liczącej 1200 kilometrów w Zachodniej Australii

Niebezpieczna zguba

Srebrna okrągła kapsułka o wymiarach mniej więcej 6 na 8 mm i zaginęła gdzieś na 1175-kilometrowym odcinku drogi dzielącym teren kopalni na północ od miasta Newman a magazyn na północno-wschodnich przedmieściach Perth. Cez-137 pochodzi z wysłanego do naprawy miernika wykorzystywanego w kopalni. Transport został nadany 12 stycznia, a 16 stycznia dotarł na miejsce przeznaczenia, gdzie trafił do magazynu. Dopiero kiedy w tym tygodniu otwarto paczkę do kontroli, zauważono uszkodzenie wskaźnika, brak kilku śrub i feralnej kapsułki.

Kapsułka może znajdować się w dowolnym miejscu na drodze transportu i jest maleńka. Władze zarządziły poszukiwania (źródło: google maps)

Wielkie poszukiwania

Australijski Departament Zdrowia wydał ostrzeżenie, by w wypadku znalezienia kapsułki w żadnym razie nie brać jej do ręki, bo wiąże się to z poważnym zagrożeniem zdrowia. Ryzyko wiąże się z poparzeniem skóry, a nawet z ostrą chorobą popromienną. Kierowcy samochodów, którzy kursowali pomiędzy 12 a 16, na wspomnianej trasie są proszeni o sprawdzenie bieżników w swoich oponach, bo kapsułka mogła tam utkwić. Nic z resztą dziwnego, skoro ma ona rozmiar zbliżony do niemal każdego kamyka leżącego na poboczu.

Wymiary radioaktywnego pojemnika (źródło:DFES)

Władze w pierwszej kolejności przeczesały dokładnie punkt początkowy i końcowy podróży transportowej, a teraz przeszukiwane są drogi i inne obszary w strefie poszukiwań ze szczególnym uwzględnieniem punktów postoju. Myślicie, że kapsułka się znajdzie?

Źródła: cnn, crazy nauka