Czy w przyszłości zastanawiając się nad wyborem nowego smartfona będziemy brać pod uwagę te z logo Coca-Cola? Pewnie nie, ale przynajmniej jeden tego typu model może się pojawić.

Podobno Coca-Cola chce wypuścić smartfona

Są firmy, których nikomu przedstawiać nie trzeba i Coca-Cola to bezsprzecznie jedna z nich. Czasem były nawet okazje do wzmianki o niej na naszych łamach, ale raczej przy okazji tematów lekko zahaczających o technologie. Teraz jest inaczej, bo pojawiła się perspektywa czegoś konkretnego. Na profil Ice universe trafiły wzmianki odnośnie... Coca-Cola Phone.

Żart? Do 1 kwietnia jeszcze trochę czasu, a poza tym nie mówimy o mało wiarygodnym źródle, a jednym z najbardziej sprawdzonych branżowych informatorów. Tu pojawiło się nawet zdjęcie obrazujące Coca-Cola Phone i sugestia, że firma miałaby nawiązać współpracę z jednym z producentów tego typu urządzeń. I prawdę mówiąc, trudno wyobrazić sobie inny scenariusz.

Co miałby zaoferować Coca-Cola Phone?

Render nie pozostawia wielkich wątpliwości co do tego, na którego producenta mogło paść. Pod względem designu tylnego panelu wydaje się pasować idealnie do realme 10.

Gdyby poza kolorystyką i logo nie zmieniono nic więcej, to specyfikacja byłaby całkiem niezła. Podstawowy realme 10 kosztuje u nas nieco ponad 1000 złotych i oferuje procesor MediaTek Helion G99, 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, 6,4-calowy ekran SuperAMOLED z odświeżaniem 90 Hz oraz baterię o pojemności 5000 mAh.

Podobnie wygląda jednak układ aparatów w realme 10 Pro, a więc nie można wykluczać, że fani Coca-Coli otrzymaliby bardziej łakomy kąsek, to znaczy smartfona z lepszą specyfikacją.

To wcale nie taki dziwny pomysł

Wariactwo? Niekoniecznie. Jeśli omawiany smartfon rzeczywiście powstaje, pewnie nie trafi do globalnej sprzedaży. Tak jak podobne mu modele przygotowane w przeszłości przez firmy działające w branżach innych niż technologiczna. Może być jednak oferowany w niektórych regionach (Mukul Sharma, a więc kolejne raczej wiarygodne źródło mówi, że w tym przypadku będą to Indie) lub stanowić nagrodę w przygotowanych konkursach.

Być może niektórzy pamiętają, że w 2015 roku pojawił się Pepsi Phone P1s. W 2017 roku w Chinach oferowany był natomiast smartfon sygnowany logo KFC, a przygotowany we współpracy z Huawei.

Źródło: @UniverseIce