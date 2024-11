Ułatw sobie codzienne obowiązki, zadbaj o siebie lub zaskocz gości pysznymi potrawami przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń. Odkryj produkty w okazyjnych cenach w ramach promocji na Black Friday 2024 w Media Expert!

Black Friday to doskonała okazja, by wyposażyć swój dom w funkcjonalne i nowoczesne urządzenia, które ułatwią codzienne życie. W kategorii małego AGD znajdziemy prawdziwe perełki – od sprzętów kuchennych, które skracają czas przygotowania posiłków, przez urządzenia ułatwiające sprzątanie, po produkty do pielęgnacji i stylizacji, zapewniające profesjonalne efekty niczym z salonu kosmetycznego lub fryzjerskiego.

Dzięki atrakcyjnym promocjom dostępnym na stronie Media Expert możesz teraz zrealizować swoje potrzeby i marzenia w znacznie niższych cenach. Zobacz, które urządzenia warto upolować w tegorocznym wyprzedażowym szale!

Robot kuchenny planetarny BOSCH MUMS6ZS38 w cenie 3489 zł

Robot kuchenny planetarny BOSCH MUMS6ZS38 to prawdziwy mistrz w swojej kategorii – idealny wybór na Black Friday i niezastąpiony pomocnik w nadchodzącym świątecznym szale pieczenia i gotowania. Dzięki technologii inteligentnych sensorów urządzenie automatycznie dopasowuje czas pracy do konsystencji piany czy bitej śmietany, gwarantując perfekcyjne efekty bez Twojego nadzoru.

Potężny silnik o mocy 1600 W poradzi sobie z każdym zadaniem – od wyrabiania ciast na świąteczne pierniki, przez mielenie mięsa na pasztet, po blendowanie koktajli na zimowe wieczory. Wbudowana waga z precyzją do 1 grama ułatwia dokładne odmierzanie składników, co czyni przygotowanie potraw jeszcze prostszym.

To niezawodne i wszechstronne urządzenie, które oszczędza czas, dba o jakość i wprowadza więcej komfortu podczas działań w kuchni – teraz możesz je zdobyć w promocyjnej cenie!

Suszarko-lokówka BEAUTYME Hair Protect AS701 w cenie 129 zł

Black Friday to doskonały moment, aby wzbogacić swoją kolekcję sprzętu do pielęgnacji włosów o suszarko-lokówkę BEAUTYME Hair Protect AS701! Dzięki wysokiej mocy 1000 W, jonizacji eliminującej elektryzowanie, zimnemu nawiewowi chroniącemu końcówki oraz wielofunkcyjnym końcówkom, to urządzenie stanie się Twoim ulubionym pomocnikiem w stylizacji swojej fryzury.

Zróżnicowane ustawienia temperatury i siły nadmuchu pozwalają dopasować parametry do każdego rodzaju włosów, a możliwość tworzenia zarówno dużych loków, jak i mniejszych fal czyni ten sprzęt niezwykle uniwersalnym.

Skorzystaj z Black Friday, by kupić BEAUTYME AS701 w wyjątkowej cenie i ciesz się włosami pełnymi blasku każdego dnia!

Robot sprzątający IROBOT Roomba Combo i5 w cenie 929 zł

Skorzystaj z wyjątkowej okazji podczas Black Friday i spełnij marzenie o zawsze lśniącym domu z robotem sprzątającym Roomba Combo® i5. Dzięki opatentowanemu 4-stopniowemu systemowi sprzątania, inteligentnym czujnikom Dirt Detect oraz funkcji mopowania, ten wszechstronny pomocnik skutecznie zadba o każdy zakamarek Twojego mieszkania.

Funkcja ładowania i wznawiania pracy gwarantuje niezawodne sprzątanie, a personalizowane harmonogramy i obsługa głosowa sprawiają, że czyszczenie staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Nie przegap tej szansy – teraz Twój wymarzony robot może być Twój w specjalnej cenie!

Liftingujący masażer do ciała i twarzy EMS Beautifly Prestige Tri-Action w cenie 2199 zł

Ten zaawansowany liftingujący masażer do twarzy, ciała i głowy EMS Beautifly Prestige Tri-Action, łączący profesjonalną skuteczność z wygodą domowej pielęgnacji, jest teraz dostępny w wyjątkowej ofercie. Dzięki silnym impulsom o mocy do 520 V, urządzenie nie tylko napina skórę i stymuluje mięśnie, ale także wspiera zdrowy wzrost włosów i zapobiega ich wypadaniu.

Jego delikatne, elastyczne nakładki gwarantują komfort użytkowania bez podrażnień, a trzy wymienne końcówki pozwalają na kompleksową pielęgnację całego ciała. Skorzystaj z promocji Black Friday i odkryj nowy wymiar pielęgnacji z produktem, który odmłodzi Twoją skórę i poprawi kondycję włosów, zapewniając efekty porównywalne z zabiegami w salonach kosmetycznych.

Nie przegap okazji, by wyglądać i czuć się młodziej każdego dnia!

Kuchenka mikrofalowa TOSHIBA MM-EG23P BK w cenie 329 zł

Zyskaj niezawodnego asystenta w kuchni w wyjątkowej cenie! TOSHIBA MM-EG23P BK to kuchenka mikrofalowa, która oszczędza Twój czas i ułatwia codzienne gotowanie. Dzięki programom automatycznym, blokadzie rodzicielskiej i możliwości zapisania ulubionych ustawień, to urządzenie łączy funkcjonalność z wygodą.

Ponadto w Black Friday możesz ją zdobyć jeszcze taniej! Zaskocz swoich bliskich perfekcyjnie podgrzanymi daniami, szybkim rozmrażaniem i gotowaniem z grillem.

Nie przegap okazji, by wprowadzić do swojej kuchni nowoczesność w najlepszym stylu z tą niezawodną mikrofalówką!

Mop parowy TEFAL VP6555 w cenie 269 zł

Skorzystaj z wyjątkowej okazji i odkryj moc pary, która usuwa aż 99% bakterii i zarazków, bez potrzeby użycia chemii. Ergonomiczny design, lekka konstrukcja i łatwa wymiana nakładek z mikrofibry sprawiają, że sprzątanie z urządzeniem Tefal Steam Mop VP6555 staje się szybkie i wygodne.

Dzięki regulacji pary idealnie dopasujesz moc sprzętu do każdego rodzaju podłogi. Ponadto zintegrowana szczotka poradzi sobie z najbardziej uporczywymi plamami.

Nie przegap tej promocji Black Friday i ciesz się czystością w domu na zupełnie nowym poziomie!

Ekspres PHILIPS 800 EP0820/00 w cenie 888 zł

Jeśli marzysz o kawie o perfekcyjnym smaku, przygotowanej szybko i bez wysiłku, teraz masz szansę spełnić te pragnienia w wyjątkowej cenie! Ekspres Philips 800 EP0820/00 łączy nowoczesną technologię z łatwością obsługi, oferując Ci możliwość parzenia espresso lub klasycznej czarnej kawy za dotknięciem jednego przycisku.

Dzięki systemowi Aroma Extract każda filiżanka będzie miała idealną temperaturę i intensywny aromat. Młynki ceramiczne zapewnią precyzyjność mielenia przez długie lata - nawet po 20 000 filiżankach. Z funkcją "Moja Kawa" dostosujesz moc i ilość naparu do swoich preferencji, a klasyczny spieniacz do mleka umożliwi Ci przygotowanie idealnej, puszystej pianki w filiżance.

Teraz, z okazji Black Friday, możesz zdobyć ten niezawodny ekspres w atrakcyjnej cenie i cieszyć się perfekcyjną kawą każdego dnia. Nie przegap tej oferty – spraw sobie lub bliskim kawałek kawowego luksusu, który będzie Ci towarzyszył przez lata!

Masażer karku MEDIVON Hyperion Shiatsu w cenie 199 zł

Z okazji Black Friday, nie przegap wyjątkowej okazji, by podarować sobie relaks i ulgę z kołnierzem masującym MEDIVON Hyperion Shiatsu! To idealny moment, aby zainwestować w zdrowie i komfort – teraz w atrakcyjnej cenie.

Dzięki nowoczesnym funkcjom, takim jak masaż shiatsu, regulowana siła nacisku i funkcja rozgrzewania, Hyperion zapewni Ci głębokie rozluźnienie mięśni i poprawi krążenie, co przyspieszy regenerację po całym dniu.

Zrób prezent sobie lub bliskim, a zyskaj wygodę profesjonalnego masażu w zaciszu własnego domu. Black Friday to idealna okazja, by zadbać o swoje zdrowie w sposób, który przyniesie Ci ulgę na długi czas!

Niezależnie od tego, czy szukasz wyjątkowego prezentu dla bliskich, czy chcesz zadbać o swoje zdrowie i komfort, zniżki podczas Black Friday pozwalają zaoszczędzić na produktach, które wprowadzą do Twojego życia prawdziwą poprawę. Wykorzystaj ten czas, aby znaleźć najlepsze oferty i zainwestować w to, co naprawdę ma znaczenie – wygodę, zdrowie i codzienny relaks. Nie czekaj, bo najlepsze okazje szybko znikają!