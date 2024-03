Shark NINJA - znani w Anglii, w Niemczech. Chcą zawojować Polskę

Marka Shark NINJA, a w zasadzie dwie marki Shark i NINJA oferujące różnego charakteru produkty, są niezwykle popularne w branży AGD w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Teraz firma chce podbić resztę Europy w tym Polskę.

Żyjemy w czasach lidlomiksów czy termomiksów i ich odmian innych marek, czyli urządzeń, które mają zachęcić do aktywności w najcieplejszym zwykle pomieszczeniu w domu osoby niegrzeszące wedle ich własnej opinii talentami kulinarnymi. I faktycznie Master Chefem może nie zostaniemy, ale w jakiś tam sposób taki wieloczynnościowy robot z funkcją książki kucharskiej może zmobilizować nas do zrobienia czegoś samodzielnie. Osobiście patrzę się na te urządzenia trochę krzywym okiem, bo książkę kucharską to ja mam i nie czuję się lepiej, gdy jest ona podana na ekranie LCD, nawet jeśli krok po kroku.

Lecz o gustach się nie dyskutuje, więc jeśli ktoś lepiej się czuje z termomiksem (lidlomiksem) to czemu nie. W przeciwieństwie do elektroniki takiej jak komputery, smartfony, subiektywność w ocenie produktów z kategorii AGD ma większe znaczenie.

„Przestrzeń” - problem, o którym czasem zapominamy. Shark NINJA pamięta

Co jednak, gdy chcemy zamiast potrafiącej „wszystko” maszynerii mieć urządzenie, które jest wyjątkowo dobre w konkretnych zastosowaniach. Tu pojawia się problem, który nazywa się „przestrzeń”. Bo jak duża by nie była nasza kuchnia, to prędzej czy później okaże się, że ma ona ograniczoną powierzchnię, a tym bardziej miejsce na akcesoria. Podobnie jest w przypadku sprzętu AGD, który związany jest z utrzymywaniem czystości i nie tylko. Po prostu wszystkiego nie kupimy i gdzieś musi być kompromis. Który jednakowoż nie musi oznaczać rezygnacji z każdego przydatnego nam sprzętu. Inaczej będzie na dworze, ale też nie każdy jest posiadaczem dużego ogrodu.



Piec do pizzy NINJA to urządzenie z kategorii tych największych.

Dobry producent sprzętu AGD szuka rozwiązań, które właśnie dobrze radzą sobie z problemem „przestrzeni”. Marek AGD na rynku jest wiele, ale być może nie słyszeliście jeszcze o Shark NINJA. Choć urządzenia tych marek są już dostępne w polskich sklepach, to producent dotychczas nie przykładał wagi do zwiększania ich rozpoznawalności. Z kolei Wielkiej Brytanii czy w Niemczech Shark NINJA jest jednym z najbardziej cenionych producentów. Ubiegły rok okazał się dla firmy bardzo udany, a kilkudziesięcioprocentowe wzrosty zaowocowały ogromnymi ambicjami na 2024 r.

Co to jest Shark NINJA? A może Shark i NINJA

Ambicje Shark NINJA obejmują wzrost świadomości marki, a w tym pomocna będzie zwiększona oferta produktowa, która trafi również do Polski. Czym jednak zajmuje się Shark NINJA, bo tego możecie jeszcze nie wiedzieć? Produkty należą do czterech kategorii. To:

Shark Clean - czyli urządzenia wspierające higienę pomieszczeń – odkurzacze (pionowe, automatyczne), odsysacze zanieczyszczeń, oczyszczacze powietrza, nawilżacze,

- czyli urządzenia wspierające higienę pomieszczeń – odkurzacze (pionowe, automatyczne), odsysacze zanieczyszczeń, oczyszczacze powietrza, nawilżacze, Shark Beauty - akcesoria przede wszystkim dla kobiet, czyli to co pomaga dbać o urodę i samopoczucie,

- akcesoria przede wszystkim dla kobiet, czyli to co pomaga dbać o urodę i samopoczucie, NINJA Kitchen - to wyrafinowane funkcjami produkty do kuchni, znajdziemy tu zarówno podręczne blendery z akumulatorowym zasilaniem, piętrowe opiekacze, jak i urządzenia do przygotowywania mrożonych napojów, a nawet lodów, są też naczynia,

- to wyrafinowane funkcjami produkty do kuchni, znajdziemy tu zarówno podręczne blendery z akumulatorowym zasilaniem, piętrowe opiekacze, jak i urządzenia do przygotowywania mrożonych napojów, a nawet lodów, są też naczynia, NINJA Outdoor - kategoria produktów ogrodowych, ale też możliwych do użycia w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, to piece do pizzy, grille, ale też takie drobiazgi jak mierniki temperatury czy wentylatory i przenośne lodówki nie wymagające zasilania.

Jak widać Shark NINJA to jedna firma, ale dwie marki o odmiennym przeznaczeniu.



Wentylator Shark FlexBreeze z włączonym nawiewem wodnej mgiełki.

Shark NINJA - co stanowi siłę produktów tych marek

Oferta Shark NINJA może wydawać się tym samym co znajdziemy w ofercie innych producentów, ale podczas kontaktu z 20 premierowymi produktami poczułem, że warto produkty marek Shark NINJA uwzględniać w planach zakupowych domowego wyposażenia AGD. Oczywiście to jeszcze nie recenzja, ale widząc sprzęt w akcji i mogąc go obejrzeć z bliska nabiera się lepszej perspektywy niż czytając jedynie specyfikację. Dotyczy to zresztą całego AGD, małego jak i dużego.

Shark NINJA ewidentnie stara się nie wprowadzać produktów, które są jedynie powieleniem ogólnie obowiązujących trendów. Nie zawsze uda mu się zrobić coś unikalnego, ale nowości na rok 2024 na pewno pod tym względem chcą przodować. Wizualnie produkty Shark przypominają sprzęty, które oferuje na przykład Dyson. Są to więc urządzenia z mocnym akcentami kolorystycznymi. Białą kolorystykę znajdziemy w oczyszczaczach. Z kolei NINJA koncentruje się na stonowanej czarno szarej kolorystyce (stal, wzmacniany plastik) i wyglądzie, którego nie da się pomylić z innymi produktami.



Akcesoria do sprzątania domu w portfolio Shark.

Shark NINJA w 2024 - zapowiedzi

Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie wszystkie nowości trafią do sklepów, Shark NINJA będzie je wprowadzać stopniowo. W Polsce ekspansja Shark NINJA będzie intensywniejsza niż w ubiegłych latach. Poniżej przegląd ciekawszych (ale nie wszystkich) urządzeń, z tych które pojawią się w 2024 r. na rynku.

Na początek oczyszczacz powietrza Shark NEVERCHANGE 5. Funkcje urządzenia są takie jak innych oczyszczaczy (mamy tu cztery poziomy filtrowania), ale wyjątkowa jest tu wysoka trwałość głównego filtra HEPA. Wytrzyma on wedle zapewnień producenta aż 5 lat. Większość oczyszczaczy ma filtry, które należy wymienić po 6 miesiącach, roku, w najlepszym przypadku 2 latach. Dostępne są dwa modele HP300 i HP150, dla większych i mniejszych pomieszczeń. Oprócz funkcji oczyszczania mamy też funkcję uwalniania substancji zapachowych wraz z wydmuchiwanym powietrzem.



Oczyszczacze powietrza Shark.

Wentylator przyda się latem, a w przypadku Shark FlexBreeze Fan mamy połączenie chłodzenia strumieniem powietrza ze strumieniem wodnej mgiełki. To wentylator zasilany bateryjnie, jedno ładowanie wystarczy na około 20 godzin (zasięg nawiewu to 20 metrów z funkcją płynnej regulacji). Można go używać na zewnątrz pomieszczeń, a w połączeniu z funkcją rozpylania wody to nawet wskazane rozwiązanie, gdyż trzeba podłączyć całe urządzenie do węża ogrodowego. Wentylator można w kilka chwil zmienić z urządzenia stojącego na wysokiej nóżce w wentylator stołowy.



Wentylator Shark FlexBreeze w trybie stołowym.

W przypadku odkurzaczy trendem, za którym podąża nie tylko Shark są zintegrowane lub dostępne w postaci dodatkowych akcesoriów funkcje czyszczenia na mokro podczas odkurzania, a także usuwanie uporczywych plam (rozlane płyny, lepkie substancje) z mebli, także materiałowych. W ofercie jest też mop parowy, któremu nie straszne są zanieczyszczenia i plamy na podłodze, a wersja na 2024 rok została ulepszona.

A co ciekawego można wymyślić w urządzeniach kuchennych? Ostatnio popularne stały się opiekacze wykorzystujące powietrze (air fryer), które zapewniają szybsze pieczenie niż zwykły piekarnik. NINJA dołączyła do oferty dla tak zwany Double Stack Air Fryer, który pozwala oszczędzić przestrzeń na stole, a jednocześnie zapewnia dużo miejsca wewnątrz dzięki piętrowej konstrukcji. Mamy dwie szuflady opiekacza, każdą podzieloną dodatkową kratką, co pozwala na przygotowywanie oddzielnie czterech potraw. Można też uruchomić różne programy dla górnej i dolnej szuflady. Dostępne są dwa modele, SL300 (7,6 litra pojemności) oraz SL400 (9,5 litra pojemności).



NINJA Double Stack Air Fryer - dolna szuflada i kratka dzieląca przestrzeń do opiekania.



Zestaw noży i automatyczna ostrzałka oraz NINJA Double Stack Air Fryer (po lewej). Maszyna do lodów NINJA CREAMi DELUXE (po prawej).

A gdy chcemy mieć więcej niż jedno w jednym? Tutaj NINJA też ma coś do powiedzenia. Combi 12-In-1 Multi-Cooker, Oven & Air Fryer to jak nazwa sugeruje wielofunkcyjny piecyk, opiekacz powietrzny i grill o pojemności 12,5 litra. Można w nim robić jednocześnie kilka portaw, piec ciasta, gotować ryż makaron, przygotowywać pieczone szybko jak i wolno posiłki. To w pewnym sensie prawie taki termomix biorąc pod uwagę wielość funkcji, ale koncentrujący się na zdrowym pieczeniu. Seria piecyków NINJA Woodfire ma zapewnić smakowe doznania i aromaty typowe dla naturalnych piecyków przy zastosowaniu urządzeń elektrycznych.



Piecyki z serii NINJA Woodfire.



NINJA FrostVault Cooler - przenośna lodówka w dwóch wersjach pojemnościowych.

Lodówka przenośna? NINJA ma taką w ofercie - FrostVault Cooler - i to o sporych rozmiarach - 50 lub 30 litrów. Jej wyróżnikiem jest dodatkowa odzielna sekcja na chłodzone produkty. Ma to zapewnić przechowanie ich na sucho w temperaturze poniżej 4,5 stopnia Celsjusza przez maksymalnie pięć dni.



Maszyny do lodów (dwie po lewej) NINJA Creami Deluxe i Creami oraz NINJA Detect Duo, czyli blender wysokiej mocy do zadań specjalnych.

Skoro już jesteśmy przy niskich temperaturach ciekawie prezentuje się także tzw. NINJA 10-in-1 CREAMi DELUXE Ice Cream & Frozen Drink Maker. To urządzenie, które ułatwia przygotowywanie lodów i zimnych napojów na bazie mleka, owoców, wody. Najważniejszą cechą tej maszyny jest specjalne mieszadło, które nada wcześniej zmrożonemu wsadowi odpowiednią konsystencję, a w razie czego połączy także z takimi dodatkami jak kruszone ciastka.

Foto: Karol Żebruń / źródło: Shark NINJA, inf. własna