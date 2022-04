Mali agenci dawno już nie występowali na naszych ekranach. Wkrótce ma się to zmienić. Trwają prace nad nową częścią i – co ważne – odpowiada za nią ten sam człowiek: Robert Rodriguez.

Mali agenci wracają. Ich domem będzie Netflix

Mali agenci powrócą. W nowej odsłonie, mającej równocześnie dać nowy początek serii, która swego czasu cieszyła się bardzo dużą popularnością. Familijne science fiction o sprytnych dzieciakach dysponujących potężną technologią doczeka się nowego filmu, który zadebiutuje na platformie Netflix.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że za nowych Małych agentów odpowiadać będzie Robert Rodriguez. Ten sam, który dał nam też cztery części oryginalnej serii (między 2001 a 2011 rokiem), w tak zwanym międzyczasie serwując również Maczetę, Grindhouse: Planet Terror czy Alita: Battle Angel, a ostatnio także kilka odcinków Księgi Boby Fetta.

Szczegółów brak, ale Rodriguezowi można zaufać

Niestety nie zdradzono przy tym żadnych szczegółów na temat nowej odsłony. Nie wiemy ani kiedy, ani czego konkretnie spodziewać się po Małych agentach. Mamy jednak nadzieję, że powrócą w glorii i chwale. W tym tytule bez wątpienia wciąż drzemie ogromny potencjał, a kto jak kto, ale Robert Rodriguez nieraz już udowadniał, że potrafi go wykorzystać.

Jak donosi The Hollywood Reporter, Robert Rodriguez będzie scenarzystą, reżyserem i producentem nowych Małych Agentów, więc nikt nie powinien mu stanąć na drodze do realizacji swoich pomysłów. No to czekamy.

Źródło: Esquire, The Hollywood Reporter, informacja własna