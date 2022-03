Kolejna ciekawa produkcja dla fanów horrorów. Film od Netflixa na zwiastunie wygląda naprawdę obiecująco. Czy będzie to produkcja warta obejrzenia? Zobaczcie sami nowy zwiastun!

Netflix opublikował zwiastun Choose or Die. Kiedy premiera filmu?

Horror trafi do serwisu streamingowego 15 kwietnia. Choose Or Die wygląda na kolejną godną zobaczenia produkcję. Fabułą opiera się na grze video, która jest prawdziwa i niesie za sobą pewne złe konsekwencje. Po uruchomieniu zaginionej gry z gatunku survival horror z lat 80-tych, młoda programistka uwalnia ukrytą klątwę, która rozdziera rzeczywistość i zmusza ją do podejmowania strasznych decyzji. Jak możemy się domyślić, konsekwencje są śmiertelne. Chęć zdobycia pieniędzy okazała się zabójcza.

Kogo zobaczymy w filmie?

Jedną z głównych postaci staje się Asa Butterfield, który zasłynął z serialu Sex Education. Główną bohaterką, która potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki jest Lola Evans (The 100). Pozostali to: Eddie Marsan (Ray Donovan), Robert Englund (Freddy Krueger), Kate Fleetwood (Koło czasu), Ryan Gage (Alfrid Lickspittle w filmach Hobbit), Angela Griffin (Mids Muromer) i Joe Bolland (M Artyrs Lane). Film został napisany przez Simona Allena, a wyreżyserowany przez Toby’ego Meakinsa.

Jak Wam się widzi ten dosyć drastyczny horror? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Netflix