Gdy do europejskiej premiery PS5 zostały już tylko godziny w naszej redakcji pojawiła nietypowa przesyłka. I nie, nie była to kolejna konsola PlayStation 5, choć rozmiary paczki mogły wydawać się zbliżone. Co więc kryła wielka drewniana skrzynka? Sami zobaczcie.

PS5 wracza na salony

Nie mamy żadnych wątpliwości, że najbliższe godziny będą należały do PlayStation 5. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom o niedoszacowaniu sprzedaży i totalnych brakach sprzętu, nowe konsole Sony powracają bowiem sklepów, prosto na swoją premierę. Oj, będzie gorąco.

No ale jeśli kochacie PlayStation to pewnie już czekacie na jutrzejszy dzień i wybicie godziny 10:00, od której ma rozpocząć się sprzedaż. I wiecie co? Zupełnie mnie to nie dziwi, bo nic nie zastąpi magicznej chwili otwierania pudełka z PS5, a potem pierwszego uruchamiania konsoli nowej generacji.

Tymczasem w cieniu tej premiery po cichutku przemykają akcesoria do PlayStation 5. Dodajmy jeszcze, całkiem niezłe, o czym mogliśmy się dziś przekonać odbierając ową tajemniczą przesyłkę z Sony. Zresztą, co tu dużo pisać – sami je zobaczcie.

Oto akcesoria do PS5

Dysponując takim arsenałem sprzętów zabawa na PlayStation 5 powinna być jeszcze lepsza. Powinna, ale czy faktycznie będzie? To właśnie chcielibyśmy sprawdzić. I tu prośba do Was - zagłosujcie w naszej sondzie albo dajcie nam znać w komentarzach, który sprzęt mamy przetestować i co chcielibyście wiedzieć. Pamiętajcie tylko, że kontroler DualSense miał już u nas swój test. Jeśli jednak wciąż macie jakieś dotyczące go pytania - piszcie, a my postaramy się wszystko sprawdzić.

