Lubisz Mapy Google i korzystasz z nawigacji w tej aplikacji podczas jazdy samochodem? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Wygląda na to, że nadciąga pozytywna zmiana.

Nie są doskonałe, ale wielu z nas w zupełności wystarczają. Mapy Google dobrze sprawdzają się w roli nawigacji GPS, szczególnie przy poruszaniu się po mieście. Jedną z największych wad tej aplikacji jest jednak to, że trudno jest w międzyczasie robić coś innego, ale – i to jest ta dobra wiadomość – wkrótce się to zmieni.

Mapy Google otrzymają zaktualizowany interfejs. Będzie wygodniej i bezpieczniej

Google testuje nowy interfejs Map w trybie nawigacji. U spodu pojawią się dwa (co ważne) duże przyciski – jeden z nich posłuży do aktywacji wprowadzania głosowego, drugi zaś będzie uruchamiać menu główne. Tam z kolei znajdziemy kolejne duże ikony, pozwalające przejść do połączeń, wiadomości oraz najważniejszych aplikacji, na czele ze Spotify.

Skoro już jesteśmy przy muzyce – nad wspomnianymi przyciskami znajdą się elementy sterujące odtwarzaczem. Te również są sporego rozmiaru, dzięki czemu przełączanie utworów podczas jazdy powinno być 1) wygodniejsze i 2) bezpieczniejsze.

Jedyne pytanie brzmi: kiedy?

Reszta ekranu nawigacji pozostaje bez zmian, bo i nie ma potrzeby, by cokolwiek tam zmieniać. A kiedy zmiany, których potrzebowaliśmy, zostaną wprowadzone na dobre? Tego niestety na razie nie wiemy. Widząc pozytywne komentarze Google raczej nie będzie jednak zwlekać z wprowadzeniem aktualizacji.

