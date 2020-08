Trudno znaleźć wiele osób, która korzystają z komputera i smartfona, a jednocześnie omijają wyszukiwarkę Google. Producent przymierza się do wizualnej korekty swojego produktu.

Google testuje tła w mobilnej wersji wyszukiwarki

Tym razem nowość ma dotyczyć mobilnej wersji wyszukiwarki, a przynajmniej właśnie na niej prowadzone są eksperymenty. Nie wypada określać całości mianem rewolucji, aczkolwiek z pewnością mowa o czymś wpadającym w oko. Niektórym wynikom wyszukiwania mają towarzyszyć pasujące do nich tła.

Osoby, które mają okazję testować to rozwiązanie podpowiadają, że ma ono związek z „pomysłami”. Przykładowo po wpisaniu w wyszukiwarkę „pomysły na Boże Narodzenie” czy „pomysły na kwiaty” oprócz standardowych wyników wyszukiwania można będzie ujrzeć dobrane do tego tło. Nie zmienia to funkcjonalności wyszukiwarki, ale tylko i aż warstwę wizualną. Czy na lepsze? To już każdy będzie oceniał wedle indywidualnych upodobań, pozwalają na to chociażby poniższe screeny.

Można uznać to za dość sporą zmianę jeśli chodzi o Google tylko z tego względu, iż producent do tej pory lubił eksponować swoje logo i odsuwał je nieco w cień jedynie przy okazji Doodles.

Trudno powiedzieć, kiedy powyższa nowość zostanie wprowadzona na stałe dla wszystkich. Testy wydają się mocno ograniczone. Nieliczni mający z nimi do czynienia zauważyli tła podczas korzystania z mobilnej przeglądarki Chrome.

Jak Wam się to podoba?

Źródło: 9to5google

