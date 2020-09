Aktualny ślad węglowy netto firmy Google wynosi zero. Amerykańska korporacja osiągnęła historyczną neutralność węglową i na tym wcale nie kończy swojego zielonego projektu.

Google osiąga historyczną neutralność węglową

Firma Google jako jedna z pierwszych osiągnęła tak zwaną neutralność węglową – udało jej się to już w 2007 roku. Dziesięć lat później wyznaczyła sobie cel, by kupować tyle samo energii z odnawialnych źródeł, ile wykorzystuje w swoich biurach i centrach danych. W poniedziałek, 14 września 2020 roku, amerykański gigant jako pierwszy zdołał wyeliminować całe swoje „węglowe dziedzictwo”, czyli zneutralizować historyczny ślad węglowy, pozostawiany od początku swojego istnienia, a więc od 1998 roku.

Neutralizacja śladu węglowego polega na inwestowaniu w „zielone projekty” i kupowaniu energii z odnawialnych źródeł w takich samych lub większych ilościach niż te, jakich potrzeba do prowadzenia działalności. To bardzo ambitne przedsięwzięcie, ale wciąż dalekie od idealnej sytuacji, a więc oparciu wspomnianej działalności w stu procentach na OZE. Firmą zeroemisyjną Google chce zostać w 2030 roku, korzystając z „czystej energii” we wszystkich centrach danych i kampusach na całym świecie.

Za 10 lat Google będzie firmą zeroemisyjną

Plan jest więc taki, by w 2030 roku każde zapytanie wpisywane w wyszukiwarkę, każda trasa wyznaczana przez Mapy Google, każdy e-mail wysyłany przez Gmaila i każdy film oglądany w serwisie YouTube był przetwarzany przez centra danych zasilane zieloną energią. Aby to osiągnąć, amerykański gigant zamierza wykorzystywać energię wiatrową i słoneczną, a także zrobić użytek ze sztucznej inteligencji, która pomoże w optymalizacji użycia oraz prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną.

Źródło: Google Blog, Engadget, informacja własna

Czytaj dalej o „zielonych projektach”: