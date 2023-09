mObywatel zyska nową funkcję. Jest jedno “ale”

"Program na wybory". Tak minister cyfryzacji Janusz Cieszyński określa zapowiedź nowych funkcji w aplikacji mObywatel. Oprogramowanie zyska nową funkcję, jednak z komunikatu może wynikać, że nastąpi to pod warunkiem wygranych wyborów.

Wcześniej Janusz Cieszyński zapowiadał, że w aplikacji mObywatel będzie możliwe oglądanie transmisji meczów polskich reprezentacji (m.in. w piłce nożnej). Wstępnie mówiono o utworzeniu platformy o nazwie mTV, która miała służyć do transmitowania m.in. wydarzeń sportowych.

Teraz – w ramach “Cyfrowych #KonkretówPiS” publikowanych na platformie X, Cieszyński zapowiada uruchomienie w mObywatelu nowego modułu dla przedsiębiorców. mBiznes, bo tak ma się nazywać, może stanowić pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Cieszyński zapowiada nowość w mObywatelu. To mBiznes

“Masz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników? W tej samej sytuacji jest ponad milion Polaków. Właśnie dla takich osób @pisorgpl uruchomi mBiznes” – czytamy w wiadomości opublikowanej przez ministra na dawnym Twitterze.

Z zapowiedzi wynika, że aplikacja mObywatel dla każdego Polaka ma usprawnić szereg czynności związanych z prowadzeniem firmy. Chodzi więc przede wszystkim o opłacanie składek ZUS, podatków, ale też prowadzenia korespondencji z urzędami. Cieszyński podkreśla, że wszystko to będzie możliwe bez wychodzenia z biura.

Plany włączenia kolejnych funkcjonalności do aplikacji mObywatel nie zaskakują w świetle tego, że Cieszyński informował już wcześniej, że z poziomu aplikacji będzie można załatwić wszystkie sprawy urzędowe całkowicie zdalnie. Warto jednak podkreślić to, na co zwrócił uwagę jeden z komentujących wątek ministra na platformie X.

Użytkownik Jacek Jankowski zapytał o to, dlaczego rząd “uruchomi” funkcję, a nie informuje, że ta została już uruchomiona. Cieszyński w odpowiedzi wyjaśnił, że “na tym polega program na wybory, że pokazuje się plany”. Nie wiadomo zatem, pod jakim warunkiem plan zostanie zrealizowany i kiedy należy spodziewać się kolejnej funkcji w mObywatelu.