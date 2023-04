Apple goni Google. Dziś rano firma z Cupertino udostępniła nową wersję Map w kolejnych krajach, w tym między innymi w Polsce. To już kolejny dowód na to, że Apple coraz poważniej traktuje polskich użytkowników.

Nowa wersja map Apple w Polsce

Nowe mapy zapewniają między innymi bardziej szczegółowe odwzorowanie dróg, budynków oraz miejsc użyteczności publicznej, w tym trójwymiarowe obiekty, funkcję Look Around (odpowiednik Google Street View) oraz łatwiejsze do zrozumienia komunikaty głosowe odtwarzane w ramach nawigacji, czyli Natural Language Guidance. Do listy krajów, w których dostępna jest nowa wersja map dołączyły dziś także Austria, Chorwacja, Czechy, Węgry i Słowenia.

Co ważne, Mapy są zintegrowane z najpopularniejszymi aplikacjami systemowymi, na przykład Zdjęcia, Wiadomości, Kalendarz czy Pogoda, a dzięki frameworkom MapKit i MapKit JS korzystać mogą z nich także wszyscy inni twórcy aplikacji dla urządzeń Apple.

Nowa nawigacja i funkcje związane z komunikacją publiczną

Poza samą zmianą wyglądu map, najciekawiej zapowiadają się nowości związane z nawigacją. Dzięki wspomnianej wyżej funkcji Natural Language Guidance wskazówki głosowe będą brzmieć bardziej naturalnie, zamiast na przykład „za 200 metrów w prawo” użytkownicy usłyszą teraz „na następnych światłach skręć w prawo”.

Wśród nowości będzie także asystent pasa ruchu, informacja na temat fotoradarów oraz możliwość planowania trasy z piętnastoma przystankami. Co więcej, możliwe będzie udostępnianie innym użytkownikom szacowanego czasu przybycia na docelowe miejsce, który aktualizowany będzie w czasie rzeczywistym, a także zgłaszanie wypadków i innych incydentów drogowych.

Są także udogodnienia dla użytkowników komunikacji publicznej. Jedną z nowości będą powiadomienia o tym, na którym przystanku należy wysiąść.

Apple w Polsce

Fani marki mają się z czego cieszyć, ponieważ firma z Cupertino coraz poważniej traktuje Polskę. W poprzednim roku uruchomiono biuro prasowe, nieco później Program Samodzielnej Naprawy, a w marcu w serwisie YouTube pojawił się oficjalny kanał Apple dedykowany dla rynku polskiego. Wielu użytkowników nadal czeka na polską wersję językową asystenta głosowego Siri. Co ciekawe, niektóre nowe funkcje map dostępne od dziś u nas, w Austrii pojawią się dopiero za kilka miesięcy.

Aktualizacja map pojawi się automatycznie.