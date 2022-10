Czy popularność serialu Wikingowie Walhalla jeszcze wzrośnie? Z pewnością może zainteresować się nim teraz spore grono sympatyków i sympatyczek talentu Marcina Dorocińskiego.

Marcin Dorociński w Wikingowie Walhalla

Marcin Dorociński to jeden z najbardziej lubianych i cenionych współczesnych polskich aktorów. Ma na koncie niejedną świetną rolę, a są osoby, zdaniem których wykreował wręcz kultowych bohaterów. Jak sam poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, w najbliższym czasie w jego CV znajdzie się także serial Wikingowie Walhalla.

„No to już oficjalnie! Bardzo długo czekałem (ponad rok), aby się z Wami podzielić tą informacją i dziś jest ten piękny dzień. Wikingowie: Valhalla - to kolejna wielka przygoda, w której miałem zaszczyt wziąć udział. A jej efekty wkrótce zobaczycie na @netflix! Będzie się działo. SKOL!”

Nowy sezon serialu Wikingowie Walhalla w 2023 roku

Dopiero w zeszłym miesiącu zaprezentowano pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu Wikingowie Walhalla. Nie ogłoszono jednak jeszcze daty premiery, póki co jest mowa ogólnie o 2023 roku.

Losy tej produkcji są dość interesujące. Po bardzo obiecujących zapowiedziach nastała pora mieszanych recenzji, dało się słyszeć wiele więcej głosów niezadowolenia niż w przypadku wcześniejszego serialu Wikingowie. Oglądalność początkowo też nie zachwycała zarządzających platformą Netflix, ale koniec końców nie wypadła źle. Trudno więc dziwić się planom na dalszy rozwój serialu.

Kogo zagra Marcin Dorociński?

W 2. sezonie Wikingowie Walhalla, Marcin Dorociński wcieli się w Jarosława I Mądrego. Znanego z historii, pochodzącego z dynastii Rurykowiczów księcia Rusi Kijowskiej. Będzie jednym z nowych bohaterów w omawianym serialu, miejmy nadzieję, że dość istotnym. Jarosław I Mądry to postać o ciekawym życiorysie i sporych sukcesach, co w połączeniu z warsztatem Marcina Dorocińskiego powinno dać przyjemne dla widzów efekty. A przecież to właśnie brak wyrazistych postaci niektórym tu przeszkadza.

Być może w najbliższym czasie pojawi się więcej szczegółów, albo nawet i materiał wideo z polskim aktorem. Zapewne niektórzy wiedzą, że nie będzie to jego pierwsza przygoda z tą platformą streamingową, wystąpił także w serialu Gambit królowej.

