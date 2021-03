Słuchawki Marshall Major IV zdecydowanie mają się czym pochwalić. Sprawdź to, a może i ty będziesz się nimi chwalić w niedalekiej przyszłości.

Zapowiedź Marshall Major IV może się podobać

Nauszne słuchawki, które pani powyżej ma na głowie, to Marshall Major IV. Kolejna odsłona cenionej propozycji z oferty brytyjskiego producenta zasługuje na to, by przyjrzeć się jej nieco bliżej. Już na wstępie podajmy to, co robi tu chyba największe wrażenie: po naładowaniu do pełna słuchawki grają nawet 80 godzin zanim braknie im energii. A nawet gdy jej braknie, to wciąż możesz skorzystać z przewodu mini jack i słuchać dalej. Jeśli zaś kablom mówisz „nie”, to wystarczy 15 minut ładowania, by znów cieszyć się 15 godzinami działania.

Oczywiście na nic byłoby długie działanie, gdyby jakość dźwięku była zawodem. U poprzedniczek wszystko działało jak należy, więc spodziewamy się, że i te słuchawki będą dobrze grać. Producent zachwala swoje 40-milimetrowe przetworniki, które zostały specjalnie dostrojone, by wiernie odtwarzać wszystkie dźwięki i oferować zarówno krystalicznie czyste tony wysokie, jak i potężne basy. Średnica ma zaś cechować się ciepłym i bogatym brzmieniem.

Co jeszcze warto wiedzieć o Marshall Major IV?

Wymieńmy sobie także inne szczegóły ze specyfikacji. Impedancja wynosi 32 omy, a dynamika – 99 decybeli. Pasmo przenoszenia jest dość standardowe – od 20 do 20 000 Hz. Konstrukcja opisywana jest jako solidna, a zarazem wygodna, waga natomiast to 165 gramów. Nie zabrakło też zintegrowanego mikrofonu, więc oprócz słuchania muzyki spokojnie można też prowadzić w tych słuchawkach rozmowy telefoniczne.

Słuchawki powoli zaczynają trafiać do polskich sklepów. Ile kosztują? Cena Marshall Major IV wynosi około 550 złotych.

