Sprzęt do gier

Xbox Wireless Headset to, przynajmniej w zamyśle producenta, słuchawki, które powinny być pierwszym wyborem sięgających po konsole Xbox. Czym mają ich do siebie przekonywać?

Xbox Wireless Headset do konsol i nie tylko

I gracze i producenci dobrze wiedzą, że komfortową zabawę zapewniają nie tylko odpowiednie urządzenia i ulubione gry, ale też dodatkowe akcesoria. Wśród tych ostatnich bardzo istotne są chociażby słuchawki. Dlaczego posiadacze Xbox Series X i Xbox Series S mieliby sięgnąć po zaprezentowane właśnie Xbox Wireless Headset?

Bo wedle zapowiedzi otrzymają więcej niż w przypadku innych słuchawek gamingowych w podobnej cenie. To słuchawki bezprzewodowe, wykorzystują moduł Bluetooth 4.2 (A2DP, HFP, HSP) i są w stanie pracować na wbudowanym akumulatorze do 15 godzin. Po 30 minutach ładowania wystarczą na 4 godziny pracy, całkowite naładowanie zajmuje natomiast około 3 godzin.

Microsoft postawił tu na 40 mm przetworniki, zapewnia też o obsłudze technologii dźwięku przestrzennego, takich jak Windows Sonic, Dolby Atmos i DTS Headphone:X. Zadbał też o podwójny mikrofon z funkcją automatycznego wyciszania, a minimalistyczna stylistyka to celowy zabieg mający sprawiać, że kształty i kolory będą dobrze zgrywać się z nowymi konsolami. I chociaż w pierwszej kolejności akcentowane są tu właśnie one, kompatybilność jest szersza. Xbox Wireless Headset można wykorzystać także w zestawie z Xbox One, komputerem z systemem Windows 10 oraz z urządzeniem mobilnym.

Jeśli chodzi o zastosowane materiały, regulowany pałąk to stalowa opaska otoczona pianką, ta pokrywa zresztą (wraz ze sztuczną skórą) także nauszniki. Mikrofon (podwójny) znalazł się na elastycznym pałąku, z diodą LED sygnalizującą jego pracę. Całość waży 312 g.

Ile kosztuje bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do Xbox Series X?

Przy ocenie atrakcyjności (lub jej braku) wiele osób bierze pod uwagę również cenę. Badzro słusznie zresztą. Jak będzie wyglądało to w tym przypadku? Na szczęście producent nie robi tajemnicy i podzielił się także tą informacją.

Xbox Wireless Headset został wyceniony na 449 złotych. Sprzedaż rozpocznie się 16 marca, ale najbardziej niecierpliwi mogą składać zamówienia przedpremierowe, ponieważ ich przyjmowanie już ruszyło.

Źródło: xbox

Warto zobaczyć również: