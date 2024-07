Marvel 1943: Rise of Hydra ma wydawcę. Premiera w 2025

Skydance New Media łączy siły z Plaion. Cel: namieszać w branży gier w 2025 r. Jak? Sfinalizować prace nad graficznym majstersztykiem tworzonym w Unreal Engine 5.4. Za sterami produkcji scenarzystka trzech pierwszych odsłon serii Uncharted.

Jeśli jakimś cudem umknęła wam oficjalna prezentacja Marvel 1943: Rise of Hydra, to dobrze będzie nadrobić zaległości. Za tytuł odpowiada Skydance New Media, czyli studio, które powstało z inicjatywy Amy Henning. Nie będzie przesadą, gdy napiszę, że mowa o żywej legendzie branży - Amy Henning to scenarzystka i reżyserka pierwszych trzech odsłon serii Uncharted we własnej osobie.

Marvel 1943: Rise of Hydra ma wydawcę

Deweloper potrzebuje wydawcy, a tak się składa, że wiemy już, kto będzie wydawcą Marvel 1943: Rise of Hydra - firma Plaion łączy siły ze studiem Skydance New Media.

“Jesteśmy dumni, że możemy współpracować ze Skydance Games i legendą branży, Amy Hennig, nad jedną z najbardziej oczekiwanych gier AAA, która jest obecnie w fazie rozwoju” — powiedział Klemens Kundratitz, CEO, PLAION. “To partnerstwo między dwiema ambitnymi, niezależnymi firmami jest dowodem na trwającą misję PLAION, aby stać się globalną siłą w dziedzinie publikacji gier wideo”.

Optymizm nie opuszcza deweloperów. “Wierzymy, że PLAION jest idealnym partnerem wydawniczym dla wieloplatformowej, światowej premiery MARVEL 1943: Rise of Hydra. “W przypadku debiutanckiego tytułu naszego studia tworzymy oryginalną historię Marvela wyreżyserowaną przez Amy Hennig. Jesteśmy podekscytowani, że znaleźliśmy globalnego wydawcę, który podziela naszą ambitną wizję projektu”. - powiedział Julian Beak, współprezes Skydance Games.

Premiera w 2025 r.

Podczas gry będziemy mogli wcielić się w cztery główne postaci: Kapitana Amerykę, Czarną Panterę, agentkę Nanali oraz żołnierza Gabriela Jonesa z armii amerykańskiej. Połączony wysiłek bohaterów ma położyć kres potężnej organizacji terrorystycznej Hydra. Akcja gry Marvel 1943: Rise of Hydra toczy się w okupowanym przez Niemców Paryżu.

Wygląda na to, że Marvel 1943: Rise of Hydra nie boi się GTA 6. Gra ma zadebiutować w 2025 r., lecz konkretnej daty premiery aktualnie brak.

Źródło: infromacja prasowa