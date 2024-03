Opublikowano pierwszy zwiastun Marvel 1943: Rise of Hydra, czyli nadchodzącej gry od Skydance New Media. Produkcja zabierze graczy do okupowanego Paryża w trakcie II wojny światowej.

Jak powstała organizacja Hydra i na czym polega jej potęga? Z odpowiedzią przychodzi Marvel 1943: Rise of Hydra, a raczej przyjdzie, bo premiera nowej gry to pieśń przyszłości. Niemniej pierwszy zwiastun daje nam możliwość oceny, co konkretnie przygotowuje Skydance New Media i jakie możliwości oferuje nowa wersja silnika od Epic Games. Rzeczona gra bez problemu może zasilić listę najlepszych gier na Unreal Engine 5.

Marvel 1943: Rise of Hydra i Unreal Engine 5.4 w akcji

Wypada nadmienić kilka słów o rzeczonym deweloperze. Skydance New Media to studio, które powstało z inicjatywy Amy Henning, czyli scenarzystki i reżyserki pierwszych trzech odsłon serii Uncharted. Pierwszy zwiastun opublikowano w trakcie State of Unreal 2024 nie bez powodu, wszak gra Marvel 1943: Rise of Hydra napędzana jest silnikiem Unreal Engine 5.4.

Zwiastun prezentuje się obłędnie. Możecie przeprowadzić mały eksperyment i pokazać powyższy materiał laikowi, po czym zadać podchwytliwe pytanie: czy czekasz na ten film? Oczywiście z intencją uświadomienia takiej osoby, że to jednak gra komputerowa.

Kiedy premiera Marvel 1943: Rise of Hydra?

W toku rozgrywki gracze wcielą się w cztery główne postacie: Kapitana Amerykę, Czarną Panterę, tajną agentkę Nanali oraz amerykańskiego żołnierza Gabriela Jones. Niestety, ale zaprezentowany materiał nie ujawnia szczegółów samej rozgrywki. Warstwa gameplayowa Marvel 1943: Rise of Hydra pozostaje więc tajemnicą.

Co swoją drogą można jakoś usprawiedliwić, wszak premiera Marvel 1943: Rise of Hydra to pieśń przyszłości. Dzieło autorstwa Skydance New Media stanie w growe szranki z taką potęgą jak GTA 6, bowiem tytuł zadebiutuje w 2025 r.

Źródło: Marvel, zdjęcie otwarcia: YouTube, Marvel 1943: Rise of Hydra | Story Trailer